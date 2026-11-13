Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 15D

Sáng 13.11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở quốc lộ 15D gây chia cắt tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Cụ thể, vụ sạt lở quốc lộ 15D xảy ra tại Km9 + 400, vết sạt lở dài khoảng 50 m khiến khoảng 2.000 m3 đất đá từ trên ta luy dương đổ xuống tràn ra và chắn toàn bộ mặt đường.

Vụ sạt lở gây chia cắt tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống, để lộ vách đất, đá trơ trọi. Hàng loạt khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường.

Nhiều khối đá lớn đổ sập xuống chắn toàn bộ tuyến đường ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng để chốt chặn 2 đầu điểm sạt lở, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Hiện trường hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

Địa phương cũng đã liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Theo chính quyền địa phương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi.