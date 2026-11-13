    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 15D

    Bá Cường
    Bá Cường
    Một vụ sạt lở quốc lộ 15D đã khiến tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) bị chia cắt. Lực lượng chức năng đang theo dõi và tìm biện pháp khắc phục.

    Sáng 13.11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở quốc lộ 15D gây chia cắt tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

    Cụ thể, vụ sạt lở quốc lộ 15D xảy ra tại Km9 + 400, vết sạt lở dài khoảng 50 m khiến khoảng 2.000 m3 đất đá từ trên ta luy dương đổ xuống tràn ra và chắn toàn bộ mặt đường.

    Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 15D- Ảnh 1.

    Vụ sạt lở gây chia cắt tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay

    ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

    Theo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống, để lộ vách đất, đá trơ trọi. Hàng loạt khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường.

    Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 15D- Ảnh 2.

    Nhiều khối đá lớn đổ sập xuống chắn toàn bộ tuyến đường

    ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

    Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng để chốt chặn 2 đầu điểm sạt lở, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

    Đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt do sạt lở quốc lộ 15D- Ảnh 3.

    Hiện trường hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở

    ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CKQT LA LAY

    Địa phương cũng đã liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

    Theo chính quyền địa phương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi.

    Tin liên quan

    Sạt lở tại quốc lộ 1D, Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

    Sạt lở tại quốc lộ 1D, Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra nguyên nhân sạt lở tại quốc lộ 1D, đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài; đồng thời rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và các vi phạm liên quan (nếu có).

    Khám phá thêm chủ đề

    sạt lở trên quốc lộ Sạt lở sườn núi biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay UBND xã La Lay Quốc lộ 15D tỉnh Quảng Trị sạt lở quốc lộ 15D

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận