Xuyên đêm chạy đua với sạt lở, thông bước 1 tuyến đường huyết mạch ở Đà Nẵng

Sáng 13.11, lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho biết địa phương đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến ĐH1 và nhiều tuyến giao thông khác sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào cùng 6 ô tô chuyên dụng, tổ chức thu dọn đất đá từ hai đầu tuyến. Các lực lượng làm việc liên tục, tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để xử lý những điểm sạt lở lớn, quyết tâm sớm khôi phục giao thông phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm cho người dân.

Lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến ĐH1 ẢNH: CTV

Đáng chú ý, tại vị trí sạt lở lớn nhất gần cầu Hồng Dung trên tuyến ĐH1, lực lượng chức năng đã hoàn thành thông tuyến bước 1 trong đêm 12.11. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ chia cắt giao thông, nhất là trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn tại khu vực miền núi.

Lãnh đạo xã đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên lực lượng phòng thủ dân sự, dân quân và đội ngũ lái xe máy xúc đang nỗ lực thu dọn đất đá, khơi thông tuyến đường.

Theo thống kê, mưa lớn khiến tình trạng sạt lở trên địa bàn xã Trà Leng diễn biến phức tạp. Riêng tuyến ĐH1 có nhiều điểm sạt lở, tổng chiều dài taluy bị ảnh hưởng khoảng 65 m, khối lượng đất đá ước tính 700 m³.

Lãnh đạo xã Trà Leng thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ thông tuyến ẢNH: CTV

Ngoài ra, tại khu thể thao thôn Trà Dơn xảy ra sạt lở taluy dương dài 27 m, với khối lượng đất đá khoảng 648 m³. Một số vị trí khác bị đất đá vùi lấp mương thoát nước, làm hư hỏng cống và kè gia cố.

Không chỉ ĐH1, nhiều tuyến giao thông khác như ĐH2 và các đường vào khu dân cư thuộc thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim... cũng xảy ra sạt lở đất đá khiến hơn 760 hộ dân bị cô lập.

Trong đêm 12.11, tuyến ĐH1 đã thông tuyến bước 1 ẢNH: CTV

Trước nguy cơ mưa lũ gây cô lập các khu dân cư, đến 10 giờ ngày 12.11, chính quyền xã Trà Leng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 30 hộ với 129 nhân khẩu đến nơi an toàn. Địa phương đồng thời dự trữ tại 3 thôn có nguy cơ bị chia cắt, mỗi thôn 1 tấn gạo và 100 thùng mì ăn liền để chủ động ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho hay hiện địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại các điểm sạt lở, vừa khắc phục giao thông vừa theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân và các khu vực có nguy cơ bị cô lập.