Chủ tịch xã Trà Leng lái ô tô vượt sạt lở, đưa thai phụ đi sinh

Ngày 12.11, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My (đóng tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng), cho biết thai phụ N.T.K.N (20 tuổi, ở thôn Bằng Xim, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng) đã sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8 kg vào sáng cùng ngày.

Trước đó, trong đêm 11.11, thai phụ này được ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, lái ô tô đưa từ địa phương đến Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My để được cấp cứu, theo dõi và xử trí kịp thời.

Theo thông tin từ Trung tâm y tế xã Trà Leng, khoảng 19 giờ 45 ngày 11.11, thai phụ N.T.K.N được người thân đưa đến cơ sở y tế thuộc trung tâm trong tình trạng đã vỡ ối. Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể lưu thông.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, lái xe vượt các điểm sạt lở đưa thai phụ đi sinh an toàn ẢNH: T.T

Để đưa thai phụ từ nhà đến cơ sở y tế, người thân phải dìu, hỗ trợ chị lội bộ qua nhiều đoạn đường sạt lở. Quãng đường khoảng 10 km nhưng việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định thai phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở khoảng 1 cm. Tuy nhiên, đây là trường hợp có nguy cơ sinh khó, không thể bảo đảm an toàn nếu tiếp tục theo dõi, xử trí tại tuyến xã do hạn chế về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn.

Đáng chú ý, trước đó chị N. đã nhiều lần đi khám và được bác sĩ tư vấn chủ động đến bệnh viện để sinh mổ trước ngày dự sinh. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường sạt lở khiến gia đình không thể đưa chị đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Nhận định tình huống khẩn cấp, Trung tâm y tế xã Trà Leng lập tức báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND xã hỗ trợ chuyển tuyến. Sau khi nắm tình hình, ông Châu Minh Nghĩa đã lái ô tô đến cơ sở y tế, đón thai phụ và vượt qua các điểm sạt lở để đưa đến Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My.

Xe dịch vụ không dám chở thai phụ đi

Bà Phạm Thị Thanh Thái, Phó giám đốc Trung tâm y tế xã Trà Leng, cho biết thời điểm chuyển viện, nhiều điểm trên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, việc đi lại hết sức nguy hiểm. Ngay cả các phương tiện dịch vụ cũng không dám nhận vận chuyển thai phụ vì lo ngại mất an toàn.

"Chủ tịch UBND xã đã lái xe đưa thai phụ đi trong đêm. Chủ tịch xã còn hỗ trợ chi phí để gia đình tiếp tục điều trị", bà Thái thông tin.

Sáng 12.11, chị N.T.K.N đã sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8 kg tại Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My ẢNH: T.T

Theo bà Thái, việc chuyển tuyến là hết sức cần thiết bởi tình trạng thai phụ có nguy cơ diễn biến phức tạp, trong khi cơ sở y tế tuyến xã không đủ điều kiện chuyên môn để xử trí. Thai phụ cần được đưa đến bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Nhờ được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên kịp thời, chị N. đã được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc và sinh con an toàn.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm y tế xã Trà Leng, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt, giao thông chia cắt. Tình trạng này không chỉ đe dọa an toàn tính mạng người dân mà còn gây nhiều trở ngại cho công tác tiếp cận, cấp cứu và hỗ trợ y tế tại cơ sở.

Giữa hoàn cảnh đó, việc người đứng đầu chính quyền xã lái xe đưa thai phụ vượt qua những đoạn đường sạt lở để đến bệnh viện là sự chủ động của chính quyền cơ sở trong ứng phó thiên tai, đặt sự an toàn và tính mạng người dân lên hàng đầu.