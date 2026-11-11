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    Sạt lở nghiêm trọng ở vùng cao Quảng Ngãi, đất đá tràn vào trường học, nhà dân

    Phạm Anh
    Phạm Anh
    Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều xã vùng cao Quảng Ngãi, đất đá tràn xuống đường, ảnh hưởng nhà dân và trường học. Một số tuyến giao thông bị chia cắt, chính quyền phải di dời người dân đến nơi an toàn.

    Sạt lở tại nhiều khu vực dân cư, trường học

    Trưa 11.11, UBND xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn ghi nhận 6 điểm sạt lở đất, trong đó có nhiều vị trí nằm trên tuyến quốc lộ 24C và khu vực dân cư, trường học.

    Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 24C đoạn qua thôn Sông Trường (trước đây là thôn Môn) xảy ra 2 điểm sạt lở. Một điểm nằm tại tổ 3, gần tường chắn bê tông (Km74+600); điểm còn lại ở tổ 2, gần nhà văn hóa thôn.

    Sạt lở nặng các xã vùng cao Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị chia cắt- Ảnh 1.

    Điểm sạt lở núi ở xã vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi)

    ẢNH: N.PHƯƠNG

    Ngoài ra, đất đá sạt xuống phía sau nhà ông Hồ Văn Triều và nhà ông Hồ Văn Quyền tại tổ 3, thôn Sông Trường. Một điểm sạt lở khác xảy ra tại điểm trường mầm non và tiểu học thôn Môn, thuộc tổ 2, khiến đất đá tràn vào khuôn viên trường. Điểm còn lại nằm tại tổ 4, thôn Gỗ cũ (nay là thôn Trà Thanh).

    Đáng lo ngại, tại Km74+600 trên quốc lộ 24C, vị trí tường chắn bê tông taluy đã bị nứt gãy, có nguy cơ đổ sập, đe dọa an toàn tính mạng người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

    Trước tình hình này, UBND xã Thanh Bồng và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã này đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh trực tại các điểm nguy hiểm; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế hoặc không đi lại qua những khu vực có nguy cơ sạt lở.

    Sạt lở nặng các xã vùng cao Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị chia cắt- Ảnh 2.

    Một điểm sạt lở đường Trường Sơn Đông

    ẢNH: Đ.GIANG

    Chính quyền địa phương cũng duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán dân. Lực lượng công an, quân sự, dân quân được bố trí sẵn sàng ứng cứu, xử lý sự cố và tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

    UBND xã Thanh Bồng kiến nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có biện pháp xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 24C, nhất là vị trí tường chắn bê tông tại Km74+600, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

    Tây Trà di dời 11 hộ dân, đường Trà Ôi sạt lở 3 điểm

    Tại xã vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi), mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và giao thông. Một vụ sạt lở taluy phía sau nhà bà Đặng Thị Thanh (tổ 5, thôn Trà Khê) khiến vách tôn nhà bếp bị xô nghiêng, đất tràn vào nhà.

    Đáng chú ý, tuyến đường đi thôn Trà Ôi xuất hiện 3 điểm sạt lở, với khoảng 80 m³ đất đá đổ xuống mặt đường. Kinh phí dự kiến để thu dọn, khắc phục các điểm sạt lở khoảng 100 triệu đồng.

    Sạt lở nặng các xã vùng cao Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị chia cắt- Ảnh 3.

    Sạt taluy từ quả đồi, đất tràn vào nhà bà Đặng Thị Thanh ở xã Tây Trà

    ẢNH: N.PHƯƠNG

    Sạt lở nặng các xã vùng cao Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị chia cắt- Ảnh 4.

    Điểm sạt vào thôn Trà Ôi, xã Tây Trà

    ẢNH: P.NGUYỄN

    UBND xã Tây Trà đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng khắc phục, bước đầu thông tuyến tạm thời để xe máy lưu thông.

    Qua rà soát, chính quyền địa phương còn phát hiện một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại tổ 1 và tổ 3, thôn Trà Nga. Mưa lớn khiến đất tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu thời tiết diễn biến bất lợi. Để đảm bảo an toàn, xã đã tổ chức di dời xen ghép 11 hộ dân tại khu vực này.

    Tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết đến trưa 11.11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, nếu mưa tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở vẫn còn rất lớn.

    Hiện tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn từ xã Sơn Tây đi xã Kon Plông, xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến phương tiện không thể lưu thông.

    Sạt lở nặng các xã vùng cao Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị chia cắt- Ảnh 5.

    Điểm sạt lở ở đường xã Sơn Tây

    ẢNH: Đ.GIANG

    Hạt quản lý 46 đường Trường Sơn Đông, đơn vị quản lý tuyến đường, đã huy động nhân lực và phương tiện triển khai khắc phục, thu dọn đất đá, với mục tiêu sớm thông tuyến, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

    Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền các xã vùng cao tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động cảnh báo, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

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