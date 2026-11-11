Mưa lũ ở Quảng Ngãi gây ngập hàng trăm nhà dân, sạt lở nhiều tuyến đường

Sáng 11.11, theo báo cáo nhanh của UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi), nước lũ đã gây ngập nhà cửa của 460 hộ dân tại 5 thôn trên địa bàn. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 nhà dân bị ngập, độ sâu từ 0,5 - 1,5 m; thôn Long Bàng có 90 nhà bị ngập từ 0,7 - 1,2 m; thôn Đông Trúc Lâm có 100 nhà ngập từ 1 - 1,3 m; thôn Bình Lâm có 130 nhà ngập từ 0,5 - 1 m, thôn Sơn Hòa có 40 nhà ngập từ 1 - 1,4 m.

Khu vực bị ngập tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi) ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Nước lũ tràn vào nhà dân, vườn cây, khuôn viên trường học và nhà văn hóa thôn. Một số tuyến đường cũng bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, giăng dây tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm để ngăn người dân và phương tiện qua lại.

Nước tràn qua đường tại xã Phước Giang ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ di dời người già, trẻ em và những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân kê cao tài sản, di chuyển lương thực và các vật dụng thiết yếu để chủ động ứng phó khi nước lũ tiếp tục dâng.

Nước lũ tràn về gây ngập nhà dân ở xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Lúc 22 giờ ngày 10.11, bà Đào Thị Miên (96 tuổi, ở thôn Sơn Hòa) được lực lượng tại cơ sở hỗ trợ di dời kịp thời. Bà Miên sống neo đơn, nhà ở khu vực thấp trũng, có nguy cơ bị ngập sâu nếu mực nước tiếp tục lên. Tổ phòng, chống thiên tai thôn Sơn Hòa đã đến nhà, hỗ trợ đưa bà Miên đến một ngôi nhà cao ráo, kiên cố hơn.

Bà Đào Thị Miên được di dời trong đêm để tránh lũ ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Mưa lũ còn làm sạt lở hai bên bờ sông Phước Giang, đoạn từ cầu Cây Sanh đến thượng lưu cầu Hành Dũng - Hành Nhân, với chiều dài khoảng 4 km. Đáng lo ngại, dòng nước chảy xiết đang khoét sâu vào tuyến tỉnh lộ 628, đe dọa gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đường.

Sạt lở nhiều tuyến giao thông

Trong khi đó, tại xã Sơn Tây, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông.

Một số tuyến đường, công trình ở xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) bị sạt lở do mưa lớn ẢNH: UBND XÃ SƠN TÂY

Sáng 11.11, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây, cho biết trên địa bàn ghi nhận nhiều điểm sạt lở. Cụ thể, tuyến đường Trường Sơn Đông có 3 điểm sạt lở; tỉnh lộ 623 có 2 điểm; tuyến đường ĐH86 (đoạn huyện đội - Đăk Lang) có 1 điểm; tuyến Trung tâm y tế - Gò Lã có 1 điểm; tuyến Huyện đội - Đăk Trên có 1 điểm; tuyến xóm Trường có 1 điểm; tuyến ĐH83 có 2 điểm.

Các điểm sạt lở trên tuyến ĐH86, Trung tâm y tế - Gò Lã và huyện đội - Đăk Trên đã gây chia cắt giao thông, xe máy không thể lưu thông.

Nước lũ đổ về cầu sông Rin (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) ẢNH: DUY CẢM

Theo ông Giang, địa phương đang tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên rà soát, thống kê các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; kiểm tra, chuẩn bị địa điểm di dời, sơ tán dân, trang thiết bị, phương tiện và hậu cần; hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

Địa phương cũng bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Đặc biệt, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc bị sạt lở; ngăn chặn tình trạng người dân đánh cá, vớt củi trên sông, suối trong thời điểm mưa lũ nguy hiểm.

Lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ vượt báo động 3

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 11.11, mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Sơn Giang đạt 36,10 m, cao hơn mức báo động 2 là 0,10 m; tại trạm Trà Khúc đạt 5,81 m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,69 m.

Nước lũ dâng cao trên sông Trà Khúc (đoạn qua địa bàn phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trên sông Vệ, mực nước tại trạm An Chỉ đạt 8,45 m, cao hơn mức báo động 1 là 0,45 m; tại trạm Sông Vệ đạt 4,70 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,20 m.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc sẽ đạt đỉnh trên mức báo động 3 và dao động ở mức cao; lũ trên sông Vệ tại khu vực cầu Sông Vệ cũng sẽ đạt đỉnh trên mức báo động 3.

Nước lũ đổ về sông Phước Giang ngày càng nhiều, một số nhà dân cạnh bờ sông bị ngập ẢNH: HẢI PHONG

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Trà Khúc sẽ xuống dần nhưng vẫn ở trên mức báo động 1; lũ trên sông Vệ xuống chậm và còn ở trên mức báo động 2.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt giao thông còn hiện hữu, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.