Đi khai thác tràm, 10 người bị mắc kẹt trong rừng do nước lũ dâng cao

Ngày 10.11, thông tin từ Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp cận, giải cứu 10 người dân bị mắc kẹt khi đi khai thác tràm trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu thành công 10 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Cụ thể, sáng cùng ngày Công an xã Hướng Hiệp nhận được tin báo 10 người dân ở các thôn An Phú, A Rồng (xã Hướng Hiệp) khi đi khai thác tràm ở khu vực Km 27 thuộc tuyến đường đi vào xã Hướng Phùng đã bị mắc kẹt lại và phải trú tạm trong rừng tràm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã khẩn trương lên phương án tiếp cận 10 người dân bị mắc kẹt ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ dâng cao, các lối đi bị chia cắt, người dân không thể vượt qua dòng nước trong khi lương thực, nước uống không có, tình hình hết sức khó khăn, nguy hiểm. Những người dân này đi khai thác tràm và ở lại trong rừng từ nhiều ngày trước, trong khu vực rừng tràm không có sóng điện thoại nên không tiếp cận được các thông tin về mưa lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn 10 người dân bị mắc kẹt.

Lực lượng công an xã đã tiếp cận và giải cứu thành công 10 người dân ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an xã đã tiếp cận và giải cứu thành công 10 người dân, đồng thời đưa các tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế đi vào khu vực rừng, rẫy khi có mưa lớn, tuyệt đối không cố vượt qua sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết.