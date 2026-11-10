Quảng Ngãi sơ tán 30 hộ dân trong đêm vì vết nứt trên núi Đăk Rế

Tối 10.11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã sơ tán 30 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở núi Đăk Rế, thuộc thôn Mường Hoong, đến nơi tránh trú an toàn. Chính quyền xã đang tiếp tục vận động các hộ còn lại di dời để phòng ngừa rủi ro.

Lực lượng chức năng xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) vận động người dân dưới chân núi Đăk Rế di dời đến nơi an toàn để tránh trú ẢNH: UBND XÃ NGỌC LINH

Theo ông Hòa, sáng cùng ngày, xã Ngọc Linh xuất hiện mưa lớn, lượng mưa trung bình khoảng 150 mm. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện khu vực núi Đăk Rế xuất hiện thêm một số vết nứt mới. Đáng chú ý, tại khu vực này từng ghi nhận các vết nứt từ mùa mưa năm 2025. Hiện đất có dấu hiệu sụt lún, nguy cơ sạt lở rất cao.

Nhiều tuyến đường xuất hiện vết nứt, sạt lở

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân sự và cán bộ địa phương vận động, hỗ trợ người dân di dời. Đến 18 giờ ngày 10.11, 30 hộ dân sống sát chân núi đã được đưa đến tránh trú tại hội trường UBND xã Ngọc Linh và nhà rông thôn Mường Hoong.

Lực lượng chức năng xã Ngọc Linh đưa người lớn tuổi đến nơi an toàn để tránh trú ngay trong đêm ẢNH: UBND XÃ NGỌC LINH

"Xã đã cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm để bà con an tâm tránh trú trong thời gian mưa lớn. Đối với những hộ còn lại ở xa khu vực chân núi, địa phương tiếp tục vận động và sẽ di dời đến nơi an toàn ngay trong tối nay", ông Hòa cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Ngọc Linh, mưa lớn đã gây thiệt hại một căn nhà của người dân. Điểm trường mầm non thôn Đăk Bối có nguy cơ bị sạt lở đất từ taluy dương phía sau trường.

Ngoài ra, đường nội thôn Xã Úa bị sạt lở tại vị trí cầu qua suối; tuyến đường liên thôn Ngọc Nang - Tu Răng xuất hiện vết nứt. Đường nội thôn Mường Hoong cũng ghi nhận vết nứt, gây sạt lở đất.

Người dân được đưa đến tránh trú tại hội trường UBND xã Ngọc Linh ẢNH: UBND XÃ NGỌC LINH

Ông Đinh Xuân Hòa cho biết do mưa vẫn tiếp diễn, UBND xã đã chỉ đạo tăng cường lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm "4 tại chỗ". Địa phương đồng thời chuẩn bị các phương án để sẵn sàng di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi tạm trú an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ từ 13 - 19 giờ ngày 10.11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Pờ Ê (xã Kon Plông) là 164,4 mm; Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 160,2 mm; Ngọc Tem (xã Kon Plông) 158 mm; Ba Giang (xã Ba Dinh) 140,2 mm; Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 136 mm; Ba Điền (xã Ba Vinh) 134,6 mm.

Đến tối 10.11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Một số địa phương khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Hiệp (xã Thanh Bồng) 129,2 mm; Măng Cành (xã Măng Đen) 123 mm; Ba Tiêu (xã Ba Vì) 114,6 mm; Ba Cung (xã Ba Tơ) 113,2 mm; Măng Bút (xã Măng Bút) 104 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực miền núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Các khu vực được cảnh báo, gồm: xã Ba Dinh, Ba Tô, Ba Xa, Kon Plông, Trà Bồng, Ba Vinh, Ba Tơ, Ba Vì, Thanh Bồng, Măng Bút, Măng Đen, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà, Măng Ri, Ngọc Linh, Xốp và nhiều địa phương khác.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.