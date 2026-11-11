Công an vượt điểm sạt lở, đưa lương thực đến vùng bị cô lập ở Đà Nẵng

Ngày 11.11, Công an xã Nam Giang (thành phố Đà Nẵng) cho biết lực lượng công an xã vừa tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân vùng bị cô lập thôn Pà Rum, sau khi tuyến đường vào thôn bị sạt lở, chia cắt do mưa lớn kéo dài khiến xe máy không thể lưu thông.

Những bao gạo, thùng mì được lực lượng Công an xã Nam Giang khẩn trương chuyển lên xe chở đến vùng bị cô lập ẢNH: N.G

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nam Giang vượt điểm sạt lở, vận chuyển lương thực đến hỗ trợ người dân thôn Pà Rum ẢNH: N.G

Tham gia vận chuyển hàng cứu trợ có trung tá Hiên Hoi, Trưởng công an xã Nam Giang, cùng cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên Công an xã. Số hàng hỗ trợ do UBND xã Nam Giang cấp phát, gồm gạo, mì tôm, nước mắm, muối và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Do đường vào thôn bị sạt lở, giao thông chia cắt, lực lượng công an phải khuân vác, trung chuyển từng bao gạo, thùng mì và nhu yếu phẩm qua các điểm sạt lở. Dù địa hình hiểm trở, đường trơn trượt, các thành viên vẫn nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến người dân an toàn, kịp thời, góp phần bảo đảm nhu cầu lương thực trước mắt cho bà con.

Trung tá Hiên Hoi, Trưởng công an xã Nam Giang, cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt ẢNH: N.G

Trung tá Hiên Hoi cho biết, những chuyến hàng vượt qua các điểm sạt lở không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc đồng hành cùng người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đường trơn trượt, địa hình hiểm trở, lực lượng công an nỗ lực đưa từng chuyến hàng cứu trợ đến với bà con ẢNH: N.G

Cũng trong ngày 11.11, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Công an xã Phước Thành chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an hỗ trợ di dời người và tài sản tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu ẢNH: N.G

Công an xã Phước Thành tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ di dời người và tài sản tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Công an xã Phước Thành bám sát địa bàn, chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài ẢNH: N.G

Công an xã Phước Thành khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai; không đi qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, sông suối có dòng nước chảy xiết, không chủ quan trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Khi phát hiện sự cố hoặc tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an để được hỗ trợ, hướng dẫn sơ tán.