Công an vượt lũ vào vùng cô lập đưa bệnh nhân nguy kịch đi bệnh viện

Chiều 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy Đậu Việt Dũng, Trưởng Công an xã Điền Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng của công an xã vừa giúp 1 bệnh nhân trên địa bàn vượt lũ ra khỏi nhà để đến bệnh viện điều trị.



Công an xã Điền Mỹ dùng ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân bị ung thư ra khỏi vùng bị cô lập để đi bệnh viện TÂN KỲ

Theo đại úy Dũng, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Công an xã Điền Mỹ nhận được tin cầu cứu của người thân ông Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ) về việc ông này đang nguy kịch do mắc bệnh ung thư, cần đưa đi bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Điền Mỹ đã dùng ca nô để tiếp cận nhà người bệnh do toàn bộ khu vực nơi ông Thảo sinh sống đang bị nước lũ bủa vây, cô lập.

"Nhà của ông Thảo ở sâu trong thôn, nên việc điều khiển ca nô vào đó rất khó khăn. Chúng tôi đã vượt lũ với quãng đường dài khoảng 10 km, di chuyển suốt 1 giờ đồng hồ mới đưa được ông Thảo ra khu vực quốc lộ 15A để chuyển lên ô tô đưa đến bệnh viện", đại úy Dũng kể.

Người đàn ông mắc bệnh ung thư được đưa ra khỏi vùng lũ lụt an toàn TÂN KỲ

Theo đại úy Dũng, mặc dù trên địa bàn đang xảy ra mưa lũ, việc đi lại gặp nhiều hiểm nguy do nước chảy xiết nhưng Công an xã Điền Mỹ vẫn đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong quá trình đưa người đàn ông mắc bệnh ung thư từ nhà ra khỏi vùng bị ngập lụt.

Toàn xã Điền Mỹ hiện đang bị cô lập do nước lũ chia cắt các tuyến đường giao thông PHẠM ĐỨC

Theo ông Trần Tiến Chương, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, toàn xã vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao gây ngập hết các tuyến đường giao thông. Có 141 hộ dân ở vùng trũng thấp ở thôn Trung Tiến và Thượng Sơn bị nước tràn vào nhà, ngập sâu khoảng hơn 1 m.