Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, hơn 6.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Theo đó, mưa lũ đã làm 3 người tử vong tại tỉnh Hà Tĩnh và Cao Bằng, 1 người mất tích. Các nạn nhân tử vong do lũ cuốn là chị Tống Thị T., (33 tuổi), cháu Nguyễn Văn D. (13 tuổi, cùng trú H.Hương Khê, Hà Tĩnh), ông Lý Văn Ch. (65 tuổi, trú tại Cao Bằng) tử vong do cây đổ vào nhà; nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi trú H.Hương Khê, Hà Tĩnh).

Một nhà dân ở xã Hà Linh (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ngập sâu do mưa lớn PHẠM ĐỨC

Tại tỉnh Hà Tĩnh, có 860 ngôi nhà bị ngập nước; 95 ngôi nhà bị cô lập; 5.547 ngôi nhà bị sạt lở sân vườn; 22 ha hoa màu bị ngập lụt; 10 điểm trường bị ngập và sạt tường.



Mưa lũ cũng làm tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, H.Vũ Quang sạt lở 100 m, gây ách tắc giao thông. Hiện các hành khách trên tàu đã được chuyển qua xe khách để tiếp tục hành trình.

Tại xã Phúc Trạch (H.Hương Khê) vẫn đang bị ngập một số điểm; 4 tuyến đường và 11 cầu tràn khác tại Hương Khê cũng đang trong tình trạng tương tự. 1.453 m đường giao thông liên xã thuộc H.Vũ Quang và H.Đức Thọ bị sạt lở.

Tại tỉnh Quảng Bình, 4 ngầm tràn và đường giao thông liên xã bị ngập từ 0,3 - 1,5 m; đường thi công ngầm Khe Đèng (QL15C Kim Hóa đi Tân Ấp) bị xói lở xe ô tô không qua được.

Theo cơ quan khí tượng, từ 19 giờ ngày 29.10 đến 19 giờ ngày 30.10, khu vực Trung bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, từ 80 - 150 mm, có nơi trên 250 mm; một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Chu Lễ (Hà Tĩnh) 449 mm, La Khê (Hà Tĩnh) 436 mm, Thanh Hòa (Quảng Bình) 263 mm, thủy điện Hố Hô (Quảng Bình) 231 mm, Trung Sơn (Quảng Trị) 243 mm.

Theo đánh giá, lượng mưa tại Hà Tĩnh đã giảm, nước đang rút chậm; các địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.