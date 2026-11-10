Cảnh báo lũ quét, sạt lở và biển động ở nhiều tỉnh thành miền Trung

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ, lũ quét

Trưa 10.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, lũ và lũ quét, sạt lở... tại khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trong đó, đáng chú ý là nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong những ngày tới, cùng tình trạng biển động mạnh tại vùng biển tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế.

Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cùng lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu thành công 10 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm trong sáng 10.11 ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Theo dự báo, từ ngày 10 đến 12.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu gió Đông trên cao, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong sáng 10.11, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực, kèm gió mạnh. Trạm Huế và A Lưới ghi nhận gió giật cấp 7, trạm Thuận An giật cấp 8.

Trên đất liền, gió bắc đến đông bắc cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7; vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Tại vùng núi, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tại các xã A Lưới 1 - 5 phổ biến 18 - 20 độ C, những khu vực còn lại từ 20 - 22 độ C.

Mưa lớn khiến đất đá sạt trượt ra quốc lộ 49 (xã A Lưới 3, thành phố Huế) vào đêm 9.11 ẢNH: CÔNG AN XÃ A LƯỚI 3

Đáng lo ngại, vùng biển thành phố Huế có gió bắc đến đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2,5 - 4 m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, có thể gây hư hỏng hoặc bị đánh chìm.

Gió mạnh, sóng lớn còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè, gây sạt lở đê biển, bờ biển, kè biển và các công trình ven biển. Những khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm Phong Phú, Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Tại thành phố Đà Nẵng, bản tin cảnh báo lũ phát sáng ngày 10.11 cho biết mực nước trên các sông hiện vẫn dưới báo động 1. Tuy nhiên, từ ngày 10 đến 12.11, trên các sông thuộc thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dự báo ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

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Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại khu đô thị; đồng thời có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực miền núi.

Cụ thể, đến trưa 10.11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Trà Leng 176,4 mm, Phước Chánh 169,4 mm, khu tái định cư TAK Pat 147 mm (xã Trà Leng), Bà Nà 136 mm, Khâm Đức 118,6 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Có 48 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, trong đó có các địa bàn miền núi như: Trà Leng, Trà My, Tây Giang, A Vương, Bến Hiên, Hùng Sơn, Nam Giang, Phước Chánh, Phước Thành; cùng các phường Sơn Trà, Hải Vân, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và xã Hòa Vang...

Đáng chú ý, tại phường Sơn Trà, các khu vực taluy dương, sườn núi phía đông bán đảo Sơn Trà và tuyến đường Hoàng Sa được cảnh báo nguy cơ sạt lở. Tại phường Hải Vân, các taluy dương dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan và đèo Hải Vân cũng nằm trong diện cần đặc biệt lưu ý.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại thành phố Đà Nẵng được cảnh báo ở cấp 1. Lũ có thể gây hư hỏng các công trình trên sông, ảnh hưởng diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, môi trường, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh ở ven biển Đà Nẵng gãy đổ, trong sáng 10.11 lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả ẢNH: S.T

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, mực nước các sông hiện cũng đang dao động dưới báo động 1. Dự báo từ ngày 10 đến 12.11, địa phương có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 - 2, có sông trên báo động 2.

Nước lũ tràn qua cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi), chính quyền địa phương lập rào chắn, đặt biển cảnh báo nhằm ngăn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn ẢNH: V.V

Đặc biệt, tại các sông, suối nhỏ, lũ có thể lên rất nhanh khi xảy ra mưa có cường suất lớn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại khu vực miền núi; ngập lụt có thể xảy ra ở vùng trũng thấp, cầu tràn và khu vực ven sông thuộc lưu vực các sông trong tỉnh.

Lũ cũng có thể gây hư hỏng cầu, cống, hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến các diện tích nuôi trồng thủy sản, môi trường, dân sinh và hoạt động kinh tế - xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại tỉnh Quảng Ngãi được cảnh báo cấp 1.

Biển động mạnh, cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền

Không chỉ trên đất liền, tình hình thời tiết trên biển cũng diễn biến phức tạp. Tại vùng biển tỉnh Quảng Trị, hiện đã xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có giông; gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 4 m, biển động mạnh.

Dự báo ngày và đêm 10.11, vùng biển này tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2 - 4 m. Mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo cấp 2.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý sự cố đứt dây neo, hỗ trợ tàu hàng Seatrek (quốc tịch Singapore) bảo đảm an toàn ẢNH: THANH LỘC

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên vùng biển Quảng Trị có nguy cơ cao chịu tác động của mưa giông, gió mạnh và sóng lớn.

Với tình hình mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới, người dân tại các khu vực miền núi, ven sông, vùng trũng thấp và ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.