Mưa lớn trên 340 mm/ngày, 3 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết ngày 29.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh, thành phố miền Trung: Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết ngày 29.10, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 28.10 đến 3 giờ ngày 29.10), khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa lớn

Đặc biệt, một số nơi mưa rất lớn như: Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) là 117 m. Tại Huế, lượng mưa đo tại trạm Bạch Mã là 287,2 mm, Dương Hòa là 227,4 mm. Đặc biệt, tại Đà Nẵng, lượng mưa đo được tại trạm Suối Lương lên tới 340,8 mm; Bà Nà 229,8 mm...

Do mưa lớn liên tục trong 2 ngày vừa qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo thời tiết Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng hôm nay, nhiều xã, phường tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến tại Quảng Trị 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm; Huế từ 20 - 30 mm, có nơi trên 80 mm; Đà Nẵng từ 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm.

Hiện nay, nhiều khu vực ở 3 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa lớn ẢNH: VRAIN

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiều xã, phường ở 3 tỉnh, thành phố nói trên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đặc biệt tại Huế, mực nước trên sông Hương hiện đang lên cao, sông Bồ dao động theo điều tiết hồ chứa. Từ 14 giờ chiều qua 28.10,, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,14m, trên báo động (BĐ)1 là 0,14m; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ 1.

Dự báo trong đợt mưa lớn này, trên các sông ở TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long dao động ở mức BĐ1 - BĐ2; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở trên dưới BĐ1, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc TP.Huế.