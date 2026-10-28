Mưa lớn dồn dập ở 4 tỉnh miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết, trong hôm nay, 4 tỉnh, thành phố miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng sẽ có mưa lớn dồn dập, kéo dài đến hết ngày mai 29.10.

Đà Nẵng nằm trong khu vực có mưa lớn dồn dập trong 2 ngày tới ẢNH: NAM THỊNH

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay 28.10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.10 đến 3 giờ sáng nay 28.10 có nơi trên 60 mm như các trạm: Dương Hòa (Huế) 65,2 mm; tại Hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 62,6 mm…

Dự báo thời tiết từ sáng sớm 28.10 đến ngày 29.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm, nguy cơ sẽ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa 100 mm/3giờ. Từ khoảng đêm mai 29.10 trở đi, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày đêm nay 28.10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Khu vực Nam bộ từ chiều và tối 28.10 sẽ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay, trời có mưa vừa, vừa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong ngày hôm nay, 11 xã tỉnh Hà Tĩnh: Kỳ Khang, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Thịnh, Đức Thọ, Kỳ Anh, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Trường Lưu và 6 xã, phường của TP.Huế: Bình Điền, An Cựu, Kim Long, Phú Bài, Thanh Thuỷ, Thủy Xuân có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.