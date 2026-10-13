Dự báo thời tiết hôm nay 13.10: 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 13.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn xảy ra ở 5 tỉnh miền Trung, gồm: Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 13.10, nhiều nơi ở miền Trung, Nam bộ có mưa lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 12.10 đến 3 giờ ngày 13.10 có nơi trên 90 mm như trạm: Lệ Thủy (Quảng Bình) là 94,8 mm; tại Hương Phú (TP.Huế) 93,6 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, từ 22 giờ ngày 12.10 đến 4 giờ sáng 13.10, các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to. Tại Quảng Trị, lượng mưa tại Hải Lâm là 54 mm. Tại Huế, lượng mưa tại Phú Sơn là 91 mm; tại Lộc Tiến 85,4 mm. Tại Đà Nẵng, lượng mưa tại Hòa Phú là 43,2 mm.

Vì sao Nam bộ và Trung bộ mưa lớn dồn dập?

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực ở 3 tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo thời tiết TP.Đà Nẵng, TP.Huế và Quảng Trị hôm nay tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến tại Quảng Trị 10 - 20 mm, có nơi trên 60 mm; TP.Huế và TP.Đà Nẵng từ 20 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã, phường ở Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nam bộ mưa lớn có nơi trên 60 mm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp.