Mưa lớn uy hiếp vùng núi Đà Nẵng, công an huy động 2.000 cán bộ ứng phó

Ngày 11.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại 7 điểm trên địa bàn xã Nam Trà My, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: CTV

Theo Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng, tính đến 7 giờ ngày 11.11, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc chế độ trực ứng phó mưa lớn, với hơn 2.155 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó có 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, lực lượng tham gia còn có 1.740 lượt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 1.676 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã.

Đáng chú ý, tại xã Nam Trà My, mưa lớn kéo dài đã gây ra 7 điểm sạt lở trên một số tuyến đường và khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã Nam Trà My cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm sạt lở, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm ẢNH: CTV

Trước tình hình này, Công an xã Nam Trà My khẩn trương rà soát các tuyến, địa bàn xung yếu, xác định những vị trí đất đá sạt xuống lòng đường và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tại các điểm nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí cán bộ phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở người dân không đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, công an các xã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 34 hộ với 137 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Cụ thể, xã Trà Leng sơ tán 21 hộ với 86 nhân khẩu; Nam Trà My 8 hộ với 40 nhân khẩu; Phước Thành 3 hộ với 11 nhân khẩu và Trà Vân 2 hộ.

Lực lượng công an túc trực, phân luồng giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn ẢNH: CTV

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ sơ tán người dân.

Đồng thời, lực lượng công an tăng cường chốt chặn tại các điểm ngập sâu, sạt lở, cây đổ, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng Công an xã Trà My hỗ trợ người dân di dời phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, hạn chế thiệt hại do mưa lớn ẢNH: CTV

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 48 xã, phường

Trưa cùng ngày (11.11), Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 48 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 6 giờ tới do mưa lớn kéo dài.

Theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ qua (từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 11.11), nhiều khu vực tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại xã Trà My lên đến 125,8 mm, Trà Giáp 112,2 mm, Trà Leng 108 mm, Trà Kót 103,6 mm, Phước Thành 86,8 mm, Phước Chánh 68,4 mm.

Nước lũ dâng cao gây ngập, chia cắt một số đoạn trên quốc lộ 40B và quốc lộ 24C qua khu vực Trà My (Đà Nẵng), khiến các phương tiện không thể lưu thông ẢNH: CTV

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã đạt trạng thái gần bão hòa, trên 90%.

Dự báo trong 6 giờ tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, riêng khu vực phía nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, phía nam từ 30 - 60 mm, vùng núi có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương. Trong đó, các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm xã Trà My, Trà Leng, Trà Giáp, Trà Liên, Nam Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, A Vương, Tây Giang, Nam Giang, Bà Nà, Hải Vân...

Nước dâng cao tại ngầm Sông Tum (xã Lãnh Ngọc) khiến tuyến ĐT.615B ngập sâu ẢNH: CTV

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi qua sông suối, khu vực ngầm tràn và sườn dốc khi mưa lớn.