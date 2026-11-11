Vùng cao Đà Nẵng sơ tán 189 người, dự trữ lương thực phòng mưa lũ chia cắt

Ngày 11.11, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng), cho biết trước tình hình mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã triển khai các phương án ứng phó, tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân.

Đến 10 giờ ngày 11.11, địa phương đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu tại 4 thôn, gồm Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn, Tak Cleng do phát hiện sạt lở đất phía sau khu dân cư. Các hộ di tản được bố trí đến nhà người thân và những khu vực an toàn.

Sạt lở gây chia cắt giao thông ở xã vùng cao Trà Leng ẢNH: CTV

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây sạt lở tại hàng loạt tuyến đường giao thông trên địa bàn. Tại tuyến đường vào làng Ông Hành, làng Ông Tuấn (thôn Sar Chỉa), xuất hiện 2 điểm sạt lở với tổng chiều dài 27 m, khoảng 21 m³ đất và 10 m³ đá đổ xuống đường.

Tuyến đường vào làng Ông Văng, làng Ông Thái, khu vực Nước Vít, bị sạt lở taluy âm tạo hàm ếch nghiêm trọng dài 25 m. Taluy dương cũng sạt lở tại 3 vị trí, tổng chiều dài 32 m, khối lượng đất khoảng 150 m³. Một cống tròn qua đường bị hư hỏng phần thượng lưu, hệ thống mương thoát nước dọc tuyến bị đất đá bồi lấp.

Trên tuyến đường ĐH1, sạt lở xảy ra tại 4 vị trí Km3+620, Km7+340, Km7+380 và Km10+610, tổng chiều dài taluy dương bị sạt lở khoảng 40 m, khối lượng đất ước tính 350 m³.

Ngoài ra, khu vực trước cổng phân hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng tại thôn Tak Xoai cũng xảy ra sạt lở với khoảng 200 m³ đất. Tuyến đường vào thôn Moang Roang có 3 điểm sạt lở, khối lượng đất khoảng 180 m³. Tại khu dân cư làng ông Xuôi (thôn Bằng Xim), một điểm sạt lở taluy dương dài 10 m, khoảng 50 m³ đất đổ xuống đường.

Đặc biệt, tại khu thể thao thôn Trà Dơn, khu vực sân bóng và phía trước trụ sở Công an xã, mái taluy dương bị sạt lở trên chiều dài 27 m, khối lượng đất đá ước tính khoảng 648 m³.

Về thiệt hại nhà ở, địa phương ghi nhận một căn nhà bị hư hỏng nặng, mức độ thiệt hại từ 30 - 50%. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Dự trữ lương thực tại các thôn có nguy cơ bị cô lập

Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, giao thông có thể bị chia cắt, UBND xã Trà Leng đã thông báo, yêu cầu các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh và người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, địa phương đã tổ chức dự trữ lương thực tại 3 thôn có điều kiện giao thông khó khăn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở và bị cô lập.

Xe cơ giới thông đường tại điểm sạt lở ở xã Trà Leng ẢNH: CTV

Cụ thể, tại thôn Moang Roang, lương thực được tập kết tại nhà kho do Công ty Thép Tây Đô (đơn vị kết nghĩa với địa phương, thuộc phường Sơn Trà) hỗ trợ xây dựng, có sức chứa 7 tấn. Hiện kho đã dự trữ 1 tấn gạo và 100 thùng mì ăn liền.

Ở địa bàn 2 thôn Sar Chỉa và Tak Cleng, mỗi thôn cũng tập kết 1 tấn gạo cùng 100 thùng mì ăn liền tại nhà văn hóa, sẵn sàng cung ứng cho người dân trong trường hợp bị chia cắt do mưa lũ.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và ban nhân dân các thôn lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những vị trí sạt lở; tuyên truyền người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời ngăn phương tiện lưu thông qua các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.