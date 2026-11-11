Mưa lũ dồn dập ở Đà Nẵng, sạt lở nhà cửa, 90 hộ dân phải sơ tán

Ngày 11.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài tại các xã miền núi phía nam thành phố Đà Nẵng khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập lụt, gây chia cắt cục bộ.

Tại xã Trà Tân, một số đoạn trên tuyến quốc lộ 40B đã xuất hiện tình trạng sạt lở. Hiện đơn vị bảo trì tuyến đường đang triển khai phương án khắc phục, xử lý các điểm sạt lở nhằm đảm bảo giao thông.

Sạt lở đe dọa nhà dân ở xã Trà My ẢNH: CTV

Trong khi đó, quốc lộ 40B và quốc lộ 24C qua khu vực Trà My cũng đang bị nước dâng ngập, các phương tiện không thể lưu thông ở một số vị trí.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà My, trong 24 giờ qua, địa bàn xã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt tại 13 vị trí và sạt lở đất tại 2 điểm.

Cụ thể, thôn Long Sơn có 4 điểm ngập, gồm đoạn cống ông Khẩn, cầu ông Mỹ, cầu bà Lan Hải, đoạn nhà Quảng Lan. Thôn Trà Sơn có 3 điểm tại cầu nhà ông Trà thuộc tổ dân khu số 4, cầu ông Ngọc thuộc tổ dân khu số 5 và cầu qua Long Sơn.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà My ngập sâu ẢNH: CTV

Tại thôn Đồng Trầu ghi nhận 2 điểm ngập, gồm quốc lộ 24C và khu vực cầu treo Sông Trường (thôn 2 cũ). Thôn Đồng Trường có 3 điểm ngập, thôn Dương Hòa có một vị trí ngập dọc tuyến đường thôn 3 cũ.

Đáng chú ý, tại thôn Đồng Trầu xuất hiện 2 điểm sạt lở, gồm một điểm trên quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và một điểm sạt lở vào nhà dân tại tổ dân khu số 6, ảnh hưởng đến nhà ông Lê Quang Hiếu.

Trước nguy cơ mất an toàn, đến 9 giờ ngày 11.11, chính quyền xã Trà My đã sơ tán 90 hộ dân ở các khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, thôn Long Sơn có 30 hộ, Trà Sơn 1 hộ, Đồng Trầu 1 hộ và Đồng Trường 58 hộ.

Đất đá tràn vào một nhà dân ở xã Trà My ẢNH: CTV

Mưa lớn cũng khiến một căn nhà bị hư hỏng phần bếp, hoa màu tại thôn Dương Hòa bị ngập. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trong khi đó, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết các tuyến giao thông trên địa bàn xã cũng bắt đầu xuất hiện sạt lở. Trước đó, tối 10.11, khu vực này có mưa rất lớn và đến sáng 11.11, mưa vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ cao.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Trà Leng đã phát thông báo cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và yêu cầu người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Đường vào trung tâm xã Trà Leng bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi bắt cá, đánh bắt thủy sản tại sông, suối; không ra sông, suối vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Người dân cũng được yêu cầu hạn chế đi làm nương rẫy, lên vườn hoặc đến những khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, đá.

Đặc biệt, người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường có nguy cơ sạt lở; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra nhà ở và chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện đất đá nứt, sạt trượt hoặc nước suối dâng cao đột ngột, cần nhanh chóng thông báo cho trưởng thôn và chính quyền địa phương.

Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My hiện tại nước ngập cắt đường, các phương tiện không lưu thông được ẢNH: CTV

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án tiếp cận hiện trường, khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông.

Các đơn vị được yêu cầu lắp đặt ngay biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực ngập sâu, sạt lở; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình về sở để kịp thời chỉ đạo xử lý.