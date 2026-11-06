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    30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị hiến máu hiếm cứu sản phụ

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc

    Nhận được thông tin một sản phụ nguy kịch cần gấp máu nhóm hiếm O+ để phẫu thuật, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng đăng ký hiến máu, kịp thời hỗ trợ bệnh viện cấp cứu bệnh nhân.

    Sáng 6.11, ngay sau khi nhận được thông tin Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị) đang cấp cứu một sản phụ, cần gấp 20 đơn vị máu toàn phần nhóm O+ để phục vụ phẫu thuật và điều trị, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương phát động các thành viên tham gia hiến máu.

    Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 1.

    2 cán bộ công an Quảng Trị hiến máu cứu người

    ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

    Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ trong thời gian ngắn, 30 đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị công an trong tỉnh đã tình nguyện đăng ký hiến máu. Đáng chú ý, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an các xã Nam Trạch, Tân Mỹ, Trường Sơn, Kim Ngân, Nam Ba Đồn dù ở xa bệnh viện vẫn nhanh chóng sắp xếp công việc, vượt quãng đường dài đến hiến máu.

    Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 2.
    Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 3.
    Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 4.

    Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đăng ký hiến máu khẩn cấp

    ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

    Kết quả, có 29 đơn vị máu (tương đương 7.250 ml) được hiến tặng để cứu sản phụ. Nhiều đoàn viên thuộc Phòng Tham mưu và Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Trị cũng sẵn sàng tham gia, nhưng chưa cần huy động thêm do lượng máu tiếp nhận đã đáp ứng nhu cầu cấp cứu.

    Hoạt động hiến máu khẩn cấp không chỉ kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. 

    Qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của mô hình Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng kết nối những tấm lòng nhân ái khi bệnh nhân cần được giúp đỡ.

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