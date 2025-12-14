Tổng giám mục giáo phận TP.HCM kêu gọi hiến máu ở nhà thờ Đức Bà

Sáng 14.12, tại nhà mục vụ của nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (số 1 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn), Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu với sự tham gia đông đảo của giáo dân và người dân trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến máu được phát động và tổ chức trong một cơ sở tôn giáo.

Theo TS Hoàng Thị Thúy Hà, Phó giám đốc Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay nguồn máu phục vụ điều trị tại bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, sau quá trình sáp nhập tỉnh, thành, nhiều Hội Chữ thập đỏ địa phương chưa được kiện toàn, dẫn đến tình trạng thiếu máu diễn ra trên phạm vi cả nước.

Chương trình hiến máu “Lan tỏa yêu thương” nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo dân ẢNH: NGUYỄN TRÚC

“Trong bối cảnh đó, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy phải chủ động vận động nhiều tổ chức, lực lượng khác nhau tham gia hiến máu. Thời gian qua, các tổ chức Công giáo đã hỗ trợ chúng tôi rất tích cực”, TS Hà cho biết.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM, các linh mục và giáo xứ đã tích cực vận động bà con tham gia hiến máu. Dù số giáo dân sinh sống gần nhà mục vụ không nhiều, nhưng các cha xứ đã kết nối, kêu gọi giáo dân từ nhiều khu vực khác, kể cả những người không theo Công giáo.

Đông đảo giáo dân tích cực đến hiến máu ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Chương trình hiến máu mang tên “Lan tỏa yêu thương” được triển khai gần 1 tháng qua và đã tổ chức 6 đợt tại TP.HCM. Riêng trong sáng 14.12, có gần 200 người đăng ký hiến máu, đến 8 giờ sáng đã tiếp nhận gần 100 đơn vị máu. Dự kiến, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa điểm khác, kể cả các giáo phận ngoài TP.HCM.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện nhà mục vụ cho biết việc hiến máu không chỉ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội mà còn để lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia giữa cộng đồng, bất kể tôn giáo nào.

Ban tổ chức kỳ vọng, trong thời gian tới, hoạt động hiến máu trong các cơ sở tôn giáo sẽ được duy trì thường xuyên, góp phần mở rộng nguồn người hiến máu tình nguyện và đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của các bệnh viện.