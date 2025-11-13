Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngành y tế TP.HCM kêu gọi khẩn cấp hiến máu cứu người

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
13/11/2025 14:42 GMT+7

Lượng máu tiếp nhận giảm mạnh từ đầu tháng 10 trong khi nhu cầu sử dụng máu tăng khiến nhiều bệnh viện ở TP.HCM đứng trước áp lực lớn trong cấp cứu và điều trị.

Trước nguy cơ thiếu hụt máu nghiêm trọng do lượng máu tiếp nhận giảm mạnh từ đầu tháng 10.2025, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu huyết học (TP.HCM), từ ngày 1.10 - 26.10.2025, lượng máu tiếp nhận thực tế trên địa bàn TP.HCM thấp hơn chỉ tiêu 3.843 đơn vị, giảm gần 10 - 15% so với kế hoạch.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện sau sáp nhập tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm 2024. Tình trạng này gây áp lực lớn lên công tác điều trị, đặc biệt tại các chuyên khoa hồi sức, ngoại khoa, sản khoa và những bệnh nhân cần truyền máu cấp cứu.

Ngành y tế TP.HCM kêu gọi khẩn cấp hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Người dân tham gia hiến máu tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Để kịp thời bổ sung nguồn máu cho hệ thống y tế, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tổ chức vận động mạnh mẽ công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp Bệnh viện Truyền máu huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức các buổi hiến máu ngay tại đơn vị, bảo đảm thuận tiện, an toàn.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM tại công văn số 2245/SYT-NVY, bảo đảm sử dụng máu an toàn, hợp lý, tiết kiệm và đúng chỉ định.

Các đơn vị cần chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân cùng tham gia hiến máu, góp phần nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi mỗi nhân viên y tế phát huy tinh thần nhân ái, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, đầy đủ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên toàn thành phố.

