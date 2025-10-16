Thực tập sinh hiến máu cứu người, phát tâm hiến tạng

Sẻ chia từ những điều nhỏ bé

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Tiến Đạt đã tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Với Đạt, hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân ái mà còn là lời cam kết âm thầm với cuộc đời: "Em từng thấy bệnh nhân cần máu để cấp cứu, nên em tâm niệm rằng nếu mình khỏe mạnh, mình sẽ cho đi để đền đáp cho cuộc đời".

Mỗi lần hiến máu xong, Tiến Đạt lại cảm thấy như mình vừa góp một phần nhỏ bé vào sự sống của ai đó. Em kể, có những hôm đi về, cơ thể có chút mệt nhưng lòng thì nhẹ bẫng. Cái cảm giác được "cứu một ai đó" khiến em không dừng lại, mà mong muốn quay lại hiến máu nhiều hơn, đều đặn hơn.

Nguyễn Minh Tiến Đạt, sinh viên ngành dược, 13 lần hiến máu cứu người ẢNH: NVCC

13 lần hiến máu, mỗi lần đều là một cột mốc để Tiến Đạt nhắc nhở mình về lý do đã chọn ngành dược - ngành gắn bó trực tiếp với sức khỏe và sinh mệnh con người.

Không chỉ dừng ở hiến máu, Tiến Đạt còn để lại dấu ấn khi câu chuyện của em kể về hai cụ bà nghèo neo đơn lan tỏa trên mạng xã hội vào tháng 5.2025.

Khi đang trực tại bệnh viện, Tiến Đạt và một người bạn đã gặp hai chị em cụ bà dắt díu nhau đi khám bệnh. Người em - bà Dúi - khó thở, yếu ớt; người chị - bà Húng - run run cầm 800.000 đồng, vài món đồ và căn cước công dân, vừa khóc vừa xin bác sĩ cứu em gái. Cảnh tượng ấy khiến chàng sinh viên năm cuối thực tập không cầm nổi nước mắt.

Không do dự, Đạt cùng bạn đã hỗ trợ phần viện phí, hướng dẫn thủ tục nhập viện. Ban đầu, hai bà từ chối, nói đã có đủ tiền, nhưng thực chất đó là toàn bộ số tiền tích cóp từ việc bán rau ngoài chợ. Sau cùng, tình thương chân thành của các em đã khiến hai bà yên tâm nhận sự giúp đỡ.

Hơn 10 ngày sau, Đạt vẫn theo dõi tình hình. Hình ảnh bà Húng lặng lẽ chăm em gái từng giấc ngủ, rồi lủi thủi về nhà, sáng lại đến bệnh viện khiến em càng thấm thía về sức mạnh của tình ruột thịt. Đạt viết lại câu chuyện, đặt tên "Gom góp cả đời, đổi lấy tiếng thở cuộc đời", chia sẻ lên mạng xã hội. Câu chuyện nhanh chóng được cộng đồng lan truyền, hàng nghìn bình luận xúc động ca ngợi tình cảm chị em và ngợi khen tấm lòng của chàng sinh viên trẻ.

Tiến Đạt (phải) và người bạn cùng hỗ trợ bà Húng và bà Dúi ẢNH: NVCC

Động lực từ trái tim nhân hậu

Khi được hỏi điều gì khiến em liên tục dấn thân vào những việc thiện nguyện như vậy, Tiến Đạt cười: "Đơn giản là em thấy mình còn trẻ, còn khỏe thì mình cho đi. Mình không giàu có tiền bạc, nhưng mình có máu, có sức khỏe, có một trái tim biết yêu thương".

Đó không phải là những lời sáo rỗng. Mười ba lần hiến máu là minh chứng. Và cả câu chuyện hai bà cụ nghèo cũng minh chứng cho sự sẵn sàng hành động chứ không chỉ xúc động suông.

Là sinh viên ngành dược, thực tập trong bệnh viện, Tiến Đạt chứng kiến không ít cảnh đời. Những bệnh nhân mong manh giữa lằn ranh sự sống - cái chết đã giúp em hiểu rõ giá trị của từng giọt máu. Với em, mỗi lần hiến máu là một lần gửi đi niềm hy vọng, để một ca mổ kịp thực hiện, để một trái tim tiếp tục đập, để một gia đình không mất đi người thân yêu.

Với Đạt, hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân ái mà còn là lời cam kết âm thầm với cuộc đời ẢNH: NVCC

Điều đáng quý là Tiến Đạt không coi việc thiện nguyện là "việc làm thêm" bên cạnh học tập, mà hòa nó vào chính hành trình học nghề dược. Bởi lẽ, nghề y - dược không chỉ cần kiến thức và kỹ năng, mà cần cả lòng nhân ái. Đạt chia sẻ: "Khi cho đi, em thấy mình học được nhiều hơn. Học cách lắng nghe, thấu cảm, học cách biết ơn vì mình còn khỏe mạnh để có thể giúp người khác".

Trong mắt bạn bè, Tiến Đạt là chàng trai giản dị, không khoa trương, nhưng luôn sẵn sàng có mặt khi cần. Một bạn cùng lớp nói: "Đạt không nói nhiều, nhưng việc gì giúp được là làm ngay. Đi hiến máu, có khi rủ chúng tôi theo, có khi đi một mình lặng lẽ. Cậu ấy coi việc đó bình thường, nhưng với chúng tôi, Đạt là nguồn cảm hứng".

Theo Đạt, ngày nay, phong trào hiến máu nhân đạo ở Việt Nam đã lan rộng, nhưng vẫn còn nhiều người e ngại. Tiến Đạt khẳng định, hiến máu không hề đáng sợ, mà ngược lại, còn là một trải nghiệm đem lại niềm vui. Đạt mong muốn nhiều bạn trẻ sẽ tham gia hiến máu thường xuyên hơn, để nguồn máu cứu người luôn dồi dào. "Em nghĩ, không ai nghèo khi cho đi máu của mình. Bởi khi ấy, mình đang giàu lên về tình thương, giàu lên về ý nghĩa sống", Tiến Đạt chia sẻ.

13 lần hiến máu, một câu chuyện cảm động lan tỏa cộng đồng - Nguyễn Minh Tiến Đạt đã sống đúng với điều mình tâm niệm: cho đi để đền đáp cuộc đời. Em chưa phải là bác sĩ, nhưng đã thực sự cứu người theo cách của riêng mình.

Trong dòng chảy tất bật của phố thị, hình ảnh chàng sinh viên dược quê Đồng Tháp lặng lẽ hiến máu, âm thầm giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, khiến ta thêm tin rằng vẫn có những trái tim trẻ đang ngày ngày đập vì người khác. Và chính những trái tim ấy là mạch nguồn nuôi dưỡng xã hội nhân văn, giàu tình thương.

Đăng ký hiến tạng Tháng 5.2022, Nguyễn Minh Tiến Đạt đã quyết định đăng ký hiến tạng - một lựa chọn xuất phát từ lòng nhân ái và sự thấu hiểu về vô thường. Chia sẻ về quyết định này, Đạt bày tỏ: "Mất mát là điều không ai muốn, nhưng nếu cuộc sống vô thường, khi mình ra đi mà còn có thể chia sẻ sự sống với người khác, đó là điều nên làm". Với Đạt, hiến tạng không chỉ là hành động cho đi, mà còn là cách để sự sống tiếp tục được nối dài trong yêu thương và hy vọng.

