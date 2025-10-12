Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sinh viên TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/10/2025 05:00 GMT+7

Sinh viên Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Sư phạm TP.HCM đã đến tu viện Khánh An học thiền, tìm hiểu đạo Phật trong đời sống hiện đại.

Mới đây, hơn 100 sinh viên ngành Tâm lý học của Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Sư phạm TP.HCM đã có buổi học tập thực tế tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM).

Đoàn sinh viên do TS Thái Văn Anh (đại đức Thích Không Tú), giảng viên Tâm lý học Tôn giáo trực tiếp hướng dẫn.

Sinh viên ở TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật - Ảnh 1.

Hơn 100 sinh viên TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật

ẢNH: T.T

Mở đầu buổi học, tại Pháp đường Chánh niệm, sinh viên được lắng nghe phần chia sẻ sâu sắc từ thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An với chủ đề "Để hiểu đạo Phật". Qua bài giảng, thượng tọa khái quát một cách hệ thống các tầng lớp nhận thức hình thái của Phật giáo từ hành vi, tâm lý của người tín đồ.

Ở mỗi khía cạnh, thượng tọa Trí Chơn đều minh họa bằng những ví dụ thực tiễn trong đời sống hiện đại, giúp sinh viên dễ dàng tiếp nhận và cảm nhận sâu sắc tinh thần Phật học. Sau phần giảng dạy, các sinh viên có cơ hội thực tập tĩnh tọa, an trú hơi thở trong giây phút hiện tại.

Sinh viên ở TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật - Ảnh 2.

Sinh viên thực tập thiền để tĩnh tọa, an trú hơi thở trong giây phút hiện tại

ẢNH: T.T

Sinh viên ở TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật - Ảnh 3.

Sinh viên vào chùa thực tập thực tế

ẢNH: T.T

Các sinh viên tham dự đã thảo luận, đặt nhiều câu hỏi với viện chủ tu viện Khánh An như: vô thường trong Phật giáo tác động gì đến tâm lý con người; ứng phó theo tinh thần Phật giáo trong việc quản lý nỗi sợ hãi cái chết; sự khác nhau giữa Phật giáo Bắc tông và Nam tông...

Những lời giải thích cặn kẽ của thượng tọa Thích Trí Chơn giúp sinh viên củng cố kiến thức đã học, khơi gợi thêm nhiều góc nhìn mới mẻ trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tâm lý học và Phật giáo.

Sinh viên ở TP.HCM vào chùa học thiền, tìm hiểu đạo Phật - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Trí Chơn giảng chủ đề "Để hiểu đạo Phật"

ẢNH: T.T

Để hiểu sâu hơn về đời sống sinh hoạt và tu học thực tế tại tu viện, quý sư thầy đã hướng dẫn đoàn tham quan các khuôn viên chính. Từ đó, sinh viên có thể hình dung rõ hơn về cơ cấu tổ chức, đời sống thiền môn và cách vận hành của một ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Bắc tông.

