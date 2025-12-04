Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công u tuyến yên khổng lồ

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.T.P (57 tuổi, ở Khánh Hòa) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 10.11 trong tình trạng đau đầu dữ dội, suy giảm thị lực và suy tuyến yên.

Theo bệnh sử, ông P. khám và điều trị nhiều nơi suốt 10 năm vì mờ mắt kéo dài nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u tuyến yên cho người bệnh ẢNH: BVCC

Tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả chụp MRI ghi nhận, ông P. có khối u tuyến yên kích thước 56 mm, thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ, chỉ chiếm 10% tổng số các loại u tuyến yên.

Khối u đã xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và 2 động mạch cảnh trong. Đây là dạng bệnh lý rất phức tạp, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng. Theo y văn thế giới, tỷ lệ lấy trọn u tuyến yên khổng lồ chỉ đạt từ 3 - 40% ngay cả tại các trung tâm lớn.

Trước tình trạng đó, ê kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi - xoang bướm. Các bác sĩ đã sử dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K - ICG. Đây là công nghệ hiện đại lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thiện Khiêm, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân.

“Yêu cầu quan trọng nhất là lấy được tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn cuống tuyến yên, tuyến yên lành và hệ thống mạch máu, thần kinh lân cận, đặc biệt là 2 động mạch cảnh trong”, bác sĩ Khiêm nói.

Nhờ công nghệ huỳnh quang ICG, mạch máu và cấu trúc quan trọng hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên thuận lợi hơn trong từng thao tác. Nhờ vậy, ê kíp đã lấy được gần như toàn bộ khối u, gia tăng hiệu quả của phẫu thuật, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt ẢNH: BVCC

5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện.

Hồi phục sức khỏe sau hơn 10 năm sống chung với bệnh, bệnh nhân N.T.P vui mừng bày tỏ: “Tôi thường xuyên đau đầu, nôn ói, mờ mắt nhưng chỉ nghĩ là bị thiếu máu não. Gần đây triệu chứng nặng dần, mất ngủ, tê tay chân và có lúc đang đi thì mắt bị mờ hẳn. Khi phát hiện có khối u lớn trong đầu và được phẫu thuật thành công, tôi rất mừng”.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý u vùng sàn sọ phức tạp là thách thức lớn trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh.

Các khối u thường xâm lấn sâu, liên quan chặt chẽ đến nhiều cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng như: giao thoa thị giác, xoang hang và động mạch cảnh trong.

Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc này đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng.

Từ khi triển khai hệ thống nội soi thần kinh 4K - ICG, khả năng quan sát trong phẫu trường (khu vực bác sĩ nhìn thấy và thao tác khi mổ - PV) thay đổi rõ rệt. Phẫu thuật viên có thể phân biệt ranh giới mô u - mô lành, cuống tuyến yên và mạch máu sắc nét hơn.

Nhờ ứng dụng công nghệ này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công hơn 30 ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ, u sụn xương vùng dốc nền.