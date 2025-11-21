Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cụ bà mang khối u đầu mũi hoại tử, chảy máu liên tục

Lê Cầm
Lê Cầm
21/11/2025 15:28 GMT+7

Mang trên mặt khối u tím đen hoại tử kích thước lớn, nghi ngờ u ác tính melanoma, cụ bà 80 tuổi ở (ở Tri Tôn, An Giang) đã phải sống trong 2 năm với chảy máu, rỉ mủ và khó thở liên tục.

Theo lời kể của người thân, trên mũi bà vốn có một vết bớt nhỏ từ thời ấu thơ, không gây đau và gần như không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Biến cố xảy ra cách đây hơn 2 năm, khi trong lúc bế cháu, bà bị tay trẻ nhỏ vô tình cào trúng. Máu từ vết bớt chảy ồ ạt, kéo dài không kiểm soát. Từ thời điểm ấy, vết bớt bắt đầu thay đổi bất thường phình to nhanh thành khối u sẫm màu tím đen, bề mặt hoại tử, rỉ máu - rỉ mủ liên tục, che gần kín một bên mũi khiến bà khó thở, ăn uống vướng víu và phải chịu đau đớn hằng ngày.

Gia cảnh khó khăn nên bà chỉ biết âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài. Đến khi cháu ruột biết tin bác sĩ Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW, thường xuyên hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Họ đã quyết định đưa bà đến JW trong hy vọng tìm được cơ hội cứu chữa cuối cùng.

Nguy cơ ung thư ác tính

Khi đến Bệnh viện JW, bà được ê kíp khẩn trương đưa vào thăm khám trong tình trạng khối u tím đen đã lan rộng toàn vùng đầu mũi, bề mặt hoại tử và rỉ dịch liên tục. Chỉ cần chạm nhẹ, khối u có nguy cơ vỡ tan và chảy máu không ngừng.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, bác sĩ Tú Dung lập tức chỉ định siêu âm mạch máu, chụp MRI khối u và làm đầy đủ xét nghiệm để đánh giá toàn diện.

"Hình ảnh cho thấy u bắt thuốc cản quang, chứng tỏ đây là một khối tổn thương tăng sinh mạnh. Điều đáng lo ngại nhất là khối u được nuôi bởi 2 nhánh mạch từ động mạch mặt, nên chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình can thiệp cũng có thể gây chảy máu ồ ạt", bác sĩ Tú Dung chia sẻ.

Các bác sĩ cũng đánh giá thêm với trường hợp của bà, nếu chậm trễ, khối u có thể lan rộng, ăn sâu xuống mô sụn và gây ra những biến chứng rất khó kiểm soát.

Cụ bà mang khối u đầu mũi hoại tử, chảy máu liên tục - Ảnh 1.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã loại bỏ trọn vẹn khối u tím đen hoại tử

Ảnh: NS

Ca mổ khép lại sau 2 giờ: loại bỏ hoàn toàn khối u hoại tử

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ Tú Dung cùng ê kíp đã loại bỏ trọn vẹn khối u tím đen hoại tử, giải phóng vùng tổn thương và tái tạo lại cấu trúc đầu mũi cho bà.

Gương mặt biến dạng vì khối u của bà giờ đã được hồi sinh thành gương mặt mới, chấm dứt chuỗi ngày dài bị ám ảnh bởi khối u.

Ngay sau khi được bóc tách, toàn bộ khối u được bảo quản đúng quy trình và gửi đi sinh thiết để xác định rõ mức độ ác tính, đánh giá khả năng di căn hay xâm lấn mô lân cận. Đây là bước cần thiết để xây dựng phác đồ theo dõi và chăm sóc tiếp theo cho bà, đảm bảo an toàn lâu dài sau ca phẫu thuật cứu nguy.

