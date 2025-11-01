Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khám trào ngược dạ dày, ai ngờ phát hiện khối u lớn phải phẫu thuật

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/11/2025 17:08 GMT+7

Từng có tiền sử bệnh trào ngược dạ dày hành hạ khổ sở, gần đây chị Y. lại có cảm giác khó nuốt và đầy bụng nên đi khám. Khi vào bệnh viện nội soi, bác sĩ phát hiện khối u rất to phải phẫu thuật gấp.

Chiều 31.10, thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Quang, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh) cho biết: "Sau khi phát hiện ra cơ thể mệt mỏi và đầy hơi, chị P.T.Y (49 tuổi) đã tìm đến Bệnh viện Minh Anh thăm khám. Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã phát hiện chị có khối u khoảng 10 cm, đã xâm lấn hết vùng tâm vị ở dạ dày, đang di căn vào các hạch, nguy hiểm đến tính mạng".

Trước tình thế cấp thiết của bệnh nhân, thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Quang tiến hành hội ý ngay với các đồng nghiệp để có quyết định nhanh chóng.

Cắt khối u thành công sau 5 tiếng đồng hồ 

"Phương pháp chỉ định trong trường hợp này là phẫu thuật nội soi, nhưng khối u ở vị trí cực kỳ khó. Chưa kể vùng thực quản, tâm vị liên quan đến lồng ngực, nếu không cẩn trọng chuẩn xác sẽ rất dễ gây thủng phổi và tim, dễ làm tràn dịch máu màng phổi, màng tim. Lo nhất là khâu nối thực quản với ống tiêu hóa, nguy cơ xì rò cao", bác sĩ Lê Thanh Quang nói về tình hình nghiêm trọng của bệnh nhân.

Tưởng chỉ trào ngược dạ dày, ai ngờ phát hiện khối u lớn phải phẫu thuật gấp - Ảnh 2.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục nhanh chóng

Ảnh: BVCC

Khi tiến hành phẫu thuật, do khối u khá to nên các bác sĩ quyết định phải mở rộng ổ bụng hơn 5 cm để lấy khối u dạ dày ra ngoài. Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật cắt khối u đã thành công. 

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Quang khuyến cáo mọi người nên đi thăm khám và điều trị kịp thời khi dạ dày có các dấu hiệu trào ngược, ăn uống khó chịu, đồng thời phải điều chỉnh nhiều thói quen không tốt cho sức khỏe như: ăn đồ chua, cay, dầu mỡ, đặc biệt tránh ăn quá no, hoặc để bụng đói lâu, thức khuya...

