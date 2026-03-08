Hoa hậu Thanh Thủy cùng hơn 5.000 sinh viên hiến máu tại ‘Chủ nhật đỏ’

"Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại"

Hơn 6 giờ sáng 8.3, hàng ngàn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã có mặt tại khuôn viên Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM) để tham gia ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ 18 - năm 2026. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức.

Hàng ngàn sinh viên háo hức tham gia hiến máu tại chương trình "Chủ nhật đỏ" ẢNH: HOÀI NHIÊN

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của chương trình là sự tham gia giao lưu, kêu gọi hiến máu của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Tiêu biểu có Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; ca sĩ Duyên Quỳnh…

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt. Chỉ có trái tim nhân ái của con người mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá, giúp hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp”.

Chương trình được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học.

Hoa hậu Thanh Thủy tham gia hiến máu tại chương trình "Chủ nhật đỏ" ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bạn Võ Thị Xuân Ngân (21 tuổi, ở TP.HCM), sinh viên Trường đại học Văn Hiến, có mặt tại điểm hiến máu tình nguyện từ rất sớm để tham gia chương trình.

Ngân chia sẻ: “Em thấy chương trình Chủ nhật đỏ rất ý nghĩa nên muốn tham gia. Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Em tham gia cùng các bạn trong trường và đây cũng là lần thứ 3 em hiến máu”.

Nữ sinh viên cũng bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện để cùng san sẻ và giúp đỡ những bệnh nhân đang cần truyền máu.

Lan tỏa tinh thần hiến máu trong cộng đồng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao ý nghĩa của chương trình "Chủ nhật đỏ" do Báo Tiền Phong tổ chức. Theo ông, dù y học có phát triển đến đâu, bác sĩ cũng khó có thể triển khai hiệu quả các phương pháp điều trị nếu thiếu nguồn máu, nhất là trong các trường hợp cấp cứu chấn thương, đa chấn thương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức động viên người trẻ tham gia hiến máu ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Trong bối cảnh nguồn máu dự trữ còn hạn chế sau Tết Nguyên đán, những hoạt động hiến máu tình nguyện như vậy có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác điều trị cho người bệnh”, ông Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đảm bảo nguồn máu phục vụ khám chữa bệnh là nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt của ngành y tế. Bộ Y tế luôn duy trì các giải pháp để bảo đảm nguồn máu ổn định cho hệ thống điều trị trên cả nước. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, ngành y tế rất cần sự chung tay của toàn xã hội thông qua các chương trình vận động hiến máu được tổ chức thường xuyên, liên tục.

Sinh viên háo hức tham gia hiến máu tại chương trình "Chủ nhật đỏ" ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bên cạnh hiến máu toàn phần, ngành y tế cũng mong muốn cộng đồng quan tâm hơn đến hiến tiểu cầu và hiến máu hiếm, bởi đây là những nguồn máu đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Thứ trưởng Bộ Y tế đặc biệt ghi nhận vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên, sinh viên trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với tinh thần xung kích, các bạn trẻ đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái trong cộng đồng. Ông cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, tích cực tham gia hiến máu.