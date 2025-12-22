'Chưa có cuốc', tài xế xe công nghệ tranh thủ hiến máu cứu người

Câu chuyện giản dị ấy diễn ra tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 21.12 tại khu đô thị Celadon City (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

“Chỉ mong giúp được ai đó”

Không khí tại điểm hiến máu nhộn nhịp từ sớm, từng dòng người nối nhau đăng ký, hiến tặng những giọt máu quý giá nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ đang ở mức báo động tại nhiều cơ sở y tế.

Giữa dòng người ấy có anh Bùi An Tường (32 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) là tài xế xe ôm công nghệ.

Tranh thủ chưa có cuốc, anh Tường tham gia hiến máu cứu người ẢNH: HOÀI NHIÊN

Anh đến điểm hiến máu theo cách rất tình cờ. “Sáng nay chạy xe ngang qua, thấy có hoạt động hiến máu nên tôi vào hiến luôn. Tranh thủ chưa có cuốc xe, hiến xong rồi chạy tiếp”, anh Tường kể.

Với anh, hiến máu không phải điều gì lớn lao. “Tôi không có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ người khác bằng tiền bạc nên chỉ mong hiến máu để giúp được ai đó. Trong khả năng mình có gì thì giúp nấy”, anh nói, nụ cười hiện rõ trên gương mặt sạm nắng.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” thu hút đông đảo người dân tham gia ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trước khi vào TP.HCM mưu sinh, anh Tường từng hiến máu ở quê nhà để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi hiến máu được khoảng 7 lần rồi. Hồi ở Bình Định (nay là Gia Lai), nghe ai khó khăn, cần máu trong bệnh viện là tôi rủ bạn bè đi hiến”, anh nhớ lại.

Vào TP.HCM, nhịp sống mưu sinh khiến anh ít có thời gian hơn. Khi thì chở hàng, lúc lại đón khách, những cuốc xe nối nhau. Thế nhưng mỗi khi có dịp, anh vẫn tranh thủ tham gia.

Cũng tại điểm hiến máu, ông Nguyễn Văn Tân (53 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) làm bảo vệ địa điểm tổ chức hiến máu lặng lẽ điền thông tin. Đây là lần thứ 10 ông hiến máu. “Tôi làm bảo vệ ở đây, thấy có chương trình nên vào hiến máu”, ông Tân nói.

Ông Tân hào hứng tham gia hiến máu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trước đó, trong thời gian công tác tại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (trước đây là bảo vệ dân phố) ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ (TP.HCM), ông được cán bộ khu phố vận động hiến máu và duy trì hoạt động này đến nay.

“Vui lắm, mình giúp được cho ai thì mình giúp thôi. Cứ có chương trình là tôi vào hiến, cũng không nghĩ nhiều”, ông chia sẻ mộc mạc.

Bổ sung nguồn máu kịp thời cho hệ thống y tế

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM cho biết, “Chủ nhật đỏ” là chương trình xã hội tiêu biểu mang dấu ấn của Báo Tiền Phong. Chương trình được khởi xướng từ cuối năm 2009 trong bối cảnh nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhất là dịp giáp tết.

Nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Vào dịp cuối năm, khi sinh viên, tình nguyện viên về quê nghỉ tết, nguồn máu dự trữ tại các ngân hàng máu càng trở nên khan hiếm, gây áp lực lớn cho công tác cấp cứu và điều trị”, ông Tâm nói.

Từ những ngày đầu, chương trình chỉ tiếp nhận chưa đầy 100 đơn vị máu nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực, Báo Tiền Phong đã từng bước đưa phong trào này lan tỏa khắp cả nước.

Bác sĩ Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM nhận định, tình trạng khan hiếm máu vào dịp lễ tết mang tính cấp bách do nhu cầu cấp cứu, điều trị tăng cao trong khi lượng máu hiến lại sụt giảm. Các chương trình vận động hiến máu như “Chủ nhật đỏ” đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ cho hệ thống y tế.

Theo ông Sinh, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nguồn máu hiến tặng hiện nay được sử dụng hiệu quả hơn thông qua việc tách chế phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm phụ thuộc vào nguồn chế phẩm nhập khẩu.

Kết thúc chương trình, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu. Những giọt máu được trao đi không chỉ bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.