Người đàn ông 66 lần hiến máu tình nguyện

Làm công việc bảo vệ tại Trung tâm Giám sát điều hành TP.Cần Thơ, ông Phú có lịch trực cố định. Thế nhưng, mỗi khi địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện, ông đều chủ động sắp xếp công việc để tham gia.

Ông Phú cho biết cơ duyên đến với hiến máu bắt đầu từ năm 2000, khi địa phương phát động phong trào. Ban đầu, ông cũng lo lắng như nhiều người khác nhưng sau khi được y, bác sĩ tư vấn và hiểu rằng những đơn vị máu có thể góp phần cứu sống bệnh nhân, ông quyết định vượt qua nỗi e ngại. Lần hiến máu đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng hơn ông nghĩ. Niềm vui khi biết máu của mình có thể giúp người bệnh tiếp tục sự sống đã thôi thúc ông duy trì việc làm ý nghĩa này. Từ đó đến nay, ông đều đặn hiến máu 3 - 4 lần mỗi năm, miễn đủ điều kiện sức khỏe.

Có những đợt hiến máu trùng ca trực, ông Phúc nhờ đồng nghiệp hỗ trợ khoảng 1 - 2 giờ rồi nhanh chóng trở lại vị trí làm việc. Với ông, việc sẻ chia những giọt máu không phải thành tích để tự hào, mà là trách nhiệm với những người đang cần được cứu chữa. "Ở đâu đó có người đang cần máu để phẫu thuật, cấp cứu hoặc điều trị, nếu sức khỏe mình còn tốt thì không có lý do gì để từ chối", ông Phú chia sẻ.

Ông Phú trong lần hiến máu thứ 66 tại Ngày hội Sắc đỏ Tây Đô diễn ra vào tháng 7 ẢNH: DUY TÂN

Giấy chứng nhận hiến máu lần thứ 66 của ông Phú ẢNH: DUY TÂN

Sau 26 năm bền bỉ, ông đã có 66 lần hiến máu. Lần nào ông cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp phần mang lại cơ hội sống cho người khác. Không chỉ trực tiếp hiến máu, ông Phú còn tích cực vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp tham gia phong trào. Mỗi khi có đợt phát động, ông chủ động gọi điện, nhắn tin hoặc gặp gỡ để chia sẻ ý nghĩa của việc hiến máu. Với những người còn e ngại, ông kiên nhẫn giải thích, kể lại trải nghiệm của bản thân để họ thêm tin tưởng. Nhờ đó, khoảng 100 người đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đáng mừng, nhiều người duy trì hiến máu thường xuyên; có người đã hiến hơn 30 lần, người ít cũng trên 10 lần.

Theo ông Phú, điều đáng quý không nằm ở số lần hiến máu của bản thân, mà là ngày càng có nhiều người cùng chung tay. Mỗi người tham gia rồi tiếp tục vận động thêm người khác sẽ góp phần lan tỏa phong trào, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Ông cũng thường chia sẻ với mọi người về việc hiến máu đúng quy trình, tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế và bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe.

Những trải nghiệm thực tế giúp nhiều người vượt qua rào cản tâm lý ban đầu để tự tin tham gia. "Chỉ cần còn đủ điều kiện sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục hiến máu và vận động thêm nhiều người cùng tham gia", ông Phú khẳng định.

Từ lần đầu tiên năm 2000 đến tổng cộng 66 lần trao đi những giọt máu hồng, ông Phú âm thầm duy trì việc làm thiện nguyện giữa nhịp sống thường ngày. Không chỉ góp phần cứu người, ông còn truyền cảm hứng để nhiều người cùng sẻ chia, nối dài những nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.