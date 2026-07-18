Hành trình Đỏ lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện tại Đồng Tháp

Sáng 18.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026 tại Trường đại học Đồng Tháp.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH QUÂN

Đây là năm thứ 6 Đồng Tháp hưởng ứng Hành trình Đỏ - chiến dịch hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình đồng thời hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng - Hè năm 2026, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị và lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp".

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, báo công tại Tượng đài Tập kết ra Bắc năm 1954 (phường Cao Lãnh), đồng thời thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu ẢNH: THANH QUÂN

Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân tham gia. Công tác tiếp nhận máu do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tôn vinh 343 gia đình và cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Đây là những tấm gương nhiều năm liên tục hiến máu, đồng thời tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào.

Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho 45 gia đình và 128 cá nhân ẢNH: THANH QUÂN

Năm 2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có 525 tập thể, gia đình và cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện; trong đó, 2 gia đình và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho 45 gia đình và 128 cá nhân, đồng thời trao Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho 170 gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Ban Chỉ đạo cũng tri ân các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình với tổng giá trị hỗ trợ hơn 26 triệu đồng, gồm quà tặng cho người hiến máu có hoàn cảnh khó khăn, áo đồng phục, trang thiết bị truyền thông và các vật phẩm phục vụ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, đại diện Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương, cho biết Hành trình Đỏ nhiều năm qua đã trở thành chiến dịch có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước và bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, đặc biệt trong dịp hè, thời điểm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu.

Qua 6 năm triển khai tại Đồng Tháp, Hành trình Đỏ đã góp phần phát triển mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.