Hơn 300 người hiến máu dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 12.7, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Chương trình Hành trình Đỏ, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham), Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Việc tốt từ trái tim”.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng 74 năm ngày sinh Quốc vương Thái Lan (28.7.1952 - 28.7.2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026). Đồng thời, hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 - chiến dịch hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia lớn nhất Việt Nam.

Chương trình thu hút hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành sự kiện hiến máu có số lượng người đăng ký cao nhất từ trước đến nay tại Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, nhấn mạnh chương trình "Việc tốt từ trái tim" được triển khai theo tinh thần khuyến khích người dân thực hiện những việc làm thiện nguyện vì cộng đồng theo tâm nguyện của Quốc vương Thái Lan. Hoạt động hiến máu không chỉ góp phần cứu chữa người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo bà Tổng lãnh sự, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ giữa hai quốc gia khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những đơn vị máu được hiến tặng hôm nay không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó trưởng ban tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương 2026, Tổng giám đốc VTVCorp đánh giá cao sự đồng hành nhiều năm qua của Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông cho biết, Hành trình Đỏ được khởi xướng từ năm 2013 và trở thành chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước. Năm 2026, chương trình triển khai tại 32 tỉnh, thành phố với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.

Với hơn 300 người tham gia, chương trình tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đồng thời góp phần đưa tinh thần “Việc tốt từ trái tim” trở thành cầu nối của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai quốc gia.

Ông Nguyễn Hòa (ở TP.HCM) đến từ sớm để tham gia hiến máu. Tính đến nay, ông đã có 132 lần hiến máu tình nguyện.

Người dân hào hứng tham gia hiến máu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tháng 10 năm nay, ông Hòa sẽ bước sang tuổi 60 - ngưỡng tuổi tối đa để hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Biết mình chỉ còn có thể tham gia hiến máu thêm 1 lần, ông không khỏi xúc động khi hành trình bền bỉ suốt nhiều năm sắp chạm đến dấu mốc đặc biệt.

Tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình, ông Santipong Binthep, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) bày tỏ: “Thông qua việc hiến máu, tôi hy vọng có thể góp một phần nhỏ giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để điều trị”.

Ông Santipong Binthep tham gia hiến máu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Santipong Binthep cho biết, trong 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông đã hiến máu tình nguyện khoảng 20 lần. Ông mong ngày càng có nhiều người đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu để hỗ trợ người bệnh.

Chương trình đã tiếp nhận 216 đơn vị máu. Số máu này sẽ được đóng góp vào Ngân hàng máu TP.HCM nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.