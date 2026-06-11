Hành trình Đỏ 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu

Ngày 11.6, tại TP.HCM, Viện Huyết học - truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14, ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” và lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Trước lễ khai mạc, ban tổ chức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp đuốc, xếp hình biểu tượng Hành trình Đỏ và diễu hành tuyên truyền tại khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: H.N

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhận định, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2025, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là máu hiến tình nguyện. Kết quả này giúp các cơ sở y tế chủ động nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu, điều trị, hỗ trợ thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phẫu thuật phức tạp và điều trị các bệnh về máu, cơ quan tạo máu.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Thảo biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM trong xây dựng phong trào nhân đạo phát triển bền vững. Năm 2025, TP.HCM vận động và tiếp nhận 387.674 đơn vị máu, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác này.

Năm nay, Hành trình Đỏ diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 1.6 - 31.8 tại nhiều tỉnh, thành phố. Chương trình đặt mục tiêu tuyên truyền, tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu.

Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra sôi nổi tại lễ khai mạc chương trình Hành trình Đỏ 2026 ẢNH: HOÀI NHIÊN

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ nhấn mạnh, máu là “loại thuốc đặc biệt”, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh.

Sau 13 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã triển khai hơn 3.500 điểm hiến máu trên cả nước, tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM là địa phương khởi đầu phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước từ những năm 1990. Từ khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM được thành lập vào tháng 10.1994 đến nay, thành phố đã vận động gần 5 triệu lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận hơn 4 triệu đơn vị máu.

Riêng với Hành trình Đỏ, TP.HCM đã đồng hành liên tục 14 năm, tiếp nhận gần 80.000 đơn vị máu. Năm 2026, chương trình "Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác" phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu trong tuần lễ phát động, hơn 30.000 đơn vị máu trong tháng cao điểm và huy động ít nhất 200 tình nguyện viên tham gia.

TP.HCM tôn vinh cá nhân, gia đình tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho phong trào hiến máu tình nguyện và trao hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 10 cá nhân; tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu của thành phố tham dự chương trình tôn vinh cấp quốc gia; tặng bằng khen của UBND TP.HCM cho 39 cá nhân tiêu biểu; tuyên dương 32 gia đình hiến máu và trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.