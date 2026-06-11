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Giáo dục

Học sinh giỏi văn TP.HCM nhận xét gì về đề thi văn tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
11/06/2026 11:56 GMT+7

Học sinh nhận định đề thi văn sát với thực tế của tuổi trẻ, cách tuổi trẻ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện nay.

Vừa bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Minh Đạm (xã Long Hải, TP.HCM), Đinh Nguyễn Sang, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Minh Đạm (xã Long Hải), đạt giải 3 học sinh giỏi văn TP.HCM, phấn khởi vì đề thi văn tốt nghiệp THPT không khó.

Học sinh giỏi văn TP.HCM nhận xét gì về đề thi văn tốt nghiệp THPT? - Ảnh 1.

Sang trao đổi với ba của mình về đề thi văn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Sang cho biết đề thi môn văn có 2 phần là đọc hiểu và viết đều bám sát với thực tế của tuổi trẻ hiện nay và học sinh dễ kiếm điểm.

Đối với phần đọc hiểu, có sự phân hóa về kỹ năng và học lực. Câu 1 và câu 2 là phần lấy điểm nên khá dễ. Vì nó là phần nhận biết, chỉ cần cẩn thận là làm được. Câu 3 và 4 ở mức thông hiểu, bám sát tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa là làm được, Sang nhận định.

Cũng theo Sang, câu 5 là có sự phân hóa rõ rệt hơn. Học sinh học giỏi văn hoặc có kỹ năng và kiến thức xã hội sẽ biết làm.

Phần viết, theo Sang, câu 1 bám sát với thực tế của tuổi trẻ, định hướng về phát triển công nghệ và phát triển bản thân trong việc làm chủ công nghệ. Câu này có sự gợi mở đối với người trẻ, tạo cảm hứng cho người viết.

Học sinh giỏi văn TP.HCM nhận xét gì về đề thi văn tốt nghiệp THPT? - Ảnh 2.

Sang đạt giải 3 học sinh giỏi văn TP.HCM

ẢNH: N.L

Đối với câu 2 là phân tích thơ. Sang cho biết ngữ liệu bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi có sự đồng điệu với bài văn Cõi lá của nhà văn Đỗ Phấn trong sách giáo khoa.

Cả 2 tác giả lấy hình ảnh "cuộc đời" của chiếc lá để nói lên cảm xúc con người, sự hiến dâng trong cuộc sống. Lá không chỉ là cây cối mà còn là biểu tượng cho thời gian, ký ức và vòng đời. Thiên nhiên được biến thành phương tiện diễn đạt tư tưởng nhân văn và cảm xúc trữ tình sâu sắc.

Theo Sang, đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt nhưng có sự gợi mở hơn các năm. Học sinh bám sát vào tri thức ngữ văn sách giáo khoa là làm được. Đề văn rất gũi với tuổi trẻ hiện nay, đó là cách sử dụng công nghệ trong cuộc sống hiện tại.

Cùng nhận định đề văn với Sang, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Quang Khải (xã Long Điền) nói đề thi không quá khó. Đề văn nói đến thực tế các vấn đề về tuổi trẻ hiện nay, cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống.

Học sinh giỏi văn TP.HCM nhận xét gì về đề thi văn tốt nghiệp THPT? - Ảnh 3.

Học sinh giỏi văn TP.HCM nhận xét gì về đề thi văn tốt nghiệp THPT? - Ảnh 4.

Đề thi môn văn tốt nghiệp THPT năm 2026

ảnh: Tuệ Nguyễn


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