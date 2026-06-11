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Giáo dục

Thí sinh rất thích câu hỏi 'làm thế nào để Việt Nam có những Steve Jobs?'

Bá Cường
Bá Cường
11/06/2026 11:20 GMT+7

Nhiều thí sinh tại Quảng Trị đánh giá đề thi môn văn ở mức dễ làm và vui mừng sau khi hoàn thành bài thi, rất thích câu hỏi 'làm thế nào để Việt Nam có những Steve Jobs?'... Ngoài sân trường, hàng trăm phụ huynh cũng hồi hộp chờ con mình ra khỏi điểm thi.

Sáng 11.6, tại điểm thi Trường THPT Đông Hà (phường Đông Hà, Quảng Trị), 490 thí sinh tại điểm thi này đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên - ngữ văn. Rất nhiều thí sinh tại đây có chung cảm xúc khi hoàn thành tốt đề thi.

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 1.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đông Hà tập trung trước sân trường sau khi hoàn thành bài thi môn ngữ văn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh rời phòng thi với tinh thần thoải mái, vui vẻ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Em Lê Ngọc Bảo Hân, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đông Hà, cho biết đề thi năm nay xoay quanh việc trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ... vốn là những nội dung mà Hân đã tìm hiểu trong quá trình ôn thi.

"Em rất thích câu hỏi "làm thế nào để Việt Nam có những Steve Jobs". Câu hỏi rất hay nhất là với thế hệ trẻ như chúng em. Em nghĩ là mình đã làm tốt với đề văn này và hy vọng sẽ đạt kết quả cao", Bảo Hân nói.

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 3.

Giây phút bác bảo vệ mở cổng, các đoàn viên, thanh niên dành tặng tràng pháo tay cho các sĩ tử

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 4.

Hầu hết các thí sinh đều nở nụ cười tươi sau môn thi đầu tiên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ thời điểm tiếng trống nộp bài vang lên, ngoài cổng điểm thi, các đoàn viên, thanh niên đã dàn hàng, mở lối sẵn để chào những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi. Các phụ huynh cũng hồi hộp nhìn con mình đang đứng trong sân trường và sẵn sàng cho một cái ôm động viên thắm thiết.

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 5.

Một cái đập tay đơn giản nhưng đầy chia sẻ, gia tăng nguồn động viên của phụ huynh cho con mình

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau khi hoàn thành nộp bài, các thí sinh tập trung trước cổng trường với tinh thần rất vui vẻ, phấn khởi. Nhiều thí sinh trong lúc chờ đợi giờ mở cổng trường đã vẫy chào bạn bè, người thân và tạo dáng dí dỏm trước máy ảnh - một tinh thần tích cực rất đáng có của thí sinh dù đây chỉ mới buổi thi đầu tiên.

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 6.

Phụ huynh cũng được giải tỏa cảm xúc sau thời gian chờ đợi

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thí sinh Quảng Trị vui mừng sau môn Văn, ra về trong vòng tay phụ huynh - Ảnh 7.

Một bữa trưa thật ngon sẽ là món quà các phụ huynh dành tặng cho con em của mình

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khi cổng trường mở, các thí sinh và phụ huynh cùng vỡ òa cảm xúc sau 120 phút căng thẳng. Nhiều phụ huynh lần đầu đưa con đi thi cho biết đây là 120 phút "dài nhất và căng thẳng nhất" mà họ từng trải qua.

"Tôi cùng 2 người bạn khác đều có con tham gia dự thi năm nay. Trưa nay cả nhóm đã hẹn sau giờ thi sẽ đưa các cháu đi ăn gì đó thật ngon, bồi bổ, tiếp thêm sức lực cho các cháu và buổi thi chiều nay", ông Lê Văn Lưu (trú tại phường Đông Hà) chia sẻ.

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