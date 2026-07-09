Người thợ hồ 100 lần hiến máu, suýt bị đánh vì làm chuyện ‘ngược đời’

Từng bị dọa đánh vì làm chuyện "ngược đời"

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, ông Lê Trung Hậu (50 tuổi) vẫn miệt mài với công việc thợ hồ ở xã Đông Thạnh, TP.HCM. Đến giờ nghỉ trưa, người đàn ông dáng rắn rỏi rời công trình, bộ quần áo còn lấm bụi xi măng bước đến gặp chúng tôi với nụ cười hiền hậu.

Ít ai nghĩ, phía sau dáng vẻ lam lũ ấy là hành trình hơn 30 năm bền bỉ hiến máu tình nguyện. Theo thống kê của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, đến nay, ông Hậu đã có 100 lần hiến máu. Ông là một trong những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu ở TP.HCM.

Hơn 30 năm bền bỉ hiến máu cứu người, ông Hậu đã có tròn 100 lần hiến ẢNH: THANH MAI

Năm 1994, ông tham gia công tác Đoàn và đăng ký hiến máu tình nguyện. Sau những buổi tập huấn, ông dần hiểu hiến máu đúng quy định không ảnh hưởng sức khỏe, mà còn là cách thiết thực để cứu người. Lần đầu tiên ông hiến 250 ml, sau đó nâng lên 350 ml và hiện là 450 ml.

Không chỉ hiến máu, ông Hậu còn kiên trì vận động thanh niên ở quận 10 (cũ) cùng tham gia. Ông kể, vào những năm 1990, khái niệm hiến máu vẫn còn xa lạ nên hành trình kêu gọi của ông cũng không mấy dễ dàng.

Ông lặn lội vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà, gặp từng người để vận động hiến máu tình nguyện. Có người vừa nghe ông nhắc đến chuyện hiến máu đã vội xua tay, lớn tiếng nặng lời, thậm chí dọa đánh vì nghĩ ông đang rủ rê người khác làm điều nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe.

“Bị chửi mắng, dọa đánh nhiều lắm nhưng tôi không sợ. Mình đã được tập huấn, hiểu hiến máu là việc làm có ý nghĩa nên cứ bình tĩnh giải thích từng chút một, mong người ta hiểu rồi thay đổi suy nghĩ”, ông nhớ lại.

Sự chân thành và bền bỉ ấy dần thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Sau những lần trò chuyện, nhiều thanh niên đã quyết định đăng ký hiến máu cùng ông.

Trong ký ức của người đàn ông đã 100 lần hiến máu, có một cuộc gọi đến giờ ông vẫn không quên. Khoảng 11 giờ trưa, ông làm thợ hồ tại huyện Hóc Môn (cũ) thì bất ngờ nhận tin một bệnh nhi phẫu thuật tim cần gấp nhóm máu A - trùng hợp nhóm máu với ông.

Không chần chừ, ông xin phép chủ công trình, vội vàng lên xe chạy hơn 20 km đến Bệnh viện Nhân dân 115 để kịp hiến máu.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải đến thật nhanh để kịp hiến máu. Mình đến sớm phút nào thì em nhỏ có thêm hy vọng phút đó”, ông xúc động kể.

Sau đó, nghe tin ca phẫu thuật thành công, ông Hậu thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, gia đình bệnh nhi gọi điện cảm ơn và muốn gửi ông chút quà để bày tỏ lòng biết ơn nhưng ông đã khéo léo từ chối.

“Tôi hiến máu để cứu người, chưa bao giờ mong nhận lại điều gì. Tôi chỉ mong một điều duy nhất là những giọt máu của tôi có thể giúp bệnh nhân có thêm cơ hội sống”, ông bộc bạch.

Hai mẹ con cùng hiến máu cứu người

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, ông Hậu đưa chúng tôi len qua những con hẻm để về căn trọ ở xã Đông Thạnh, TP.HCM. Ông sống cùng mẹ là bà Lê Thị Sáng (72 tuổi).

Căn trọ nhỏ chỉ bài trí vài vật dụng sinh hoạt cơ bản nhưng lúc nào cũng rộn ràng bởi những “người bạn nhỏ” là mấy chú chó, chú mèo cứ quấn quýt dưới chân hai mẹ con.

Hai mẹ con ông Hậu tâm niệm: “Còn khỏe thì còn giúp người” ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Sáng ôm một chú chó nhỏ vào lòng, chậm rãi kể bà có 15 lần hiến máu tình nguyện, bắt đầu từ năm 1996. Người đưa mình đến với việc hiến máu không ai khác chính là con trai.

“Thấy con hiến máu cứu người, tôi mừng lắm. Tôi thấy mình còn khỏe nên cũng đi hiến máu với con, biết đâu giọt máu của mình lại giúp ai đó vượt qua lúc nguy cấp”, bà Sáng nói.

Suốt nhiều năm, cứ đến ngày hẹn hiến máu, ông Hậu lại chở mẹ đến điểm tiếp nhận. Hai mẹ con luôn tâm niệm: “Còn khỏe thì còn giúp người”.

Ông Hậu tâm sự, vì mẹ giờ đã lớn tuổi, sức khỏe lại yếu nên không còn tham gia hiến máu được nữa.

“Điều quý giá nhất là có mẹ đồng hành. Dù mẹ không còn hiến máu được nhưng tôi vẫn còn có thể. Tôi sẽ hiến đến năm 60 tuổi”, ông trải lòng.

Mẹ con ông Hậu yêu thương, xem những "người bạn nhỏ" như thành viên trong gia đình ẢNH: THANH MAI

Hiện nay, cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn nhiều vất vả. Mỗi sáng, ông Hậu làm thợ hồ, chiều thì ghé chợ mua thức ăn cho mẹ. Bà Sáng ở nhà chăm sóc những chú chó, mèo, xem chúng như những người bầu bạn tuổi già.

Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với việc hiến máu tình nguyện, điều ông Hậu mong mỏi nhất không phải là những tấm bằng khen, mà là ngày càng có nhiều người trẻ tiếp nối hành trình ấy.

“Hiến máu không ảnh hưởng sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi chỉ mong ngày càng nhiều người trẻ cùng tham gia hiến máu để giúp được nhiều người hơn”, ông nhắn nhủ.