Người có 131 ‘sổ đỏ’, sự thật phía sau gia tài hiếm có

“Gia tài” là 131 giấy hiến máu tình nguyện

Vào một buổi sáng, chúng tôi tìm đến căn trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Căn phòng chỉ vừa đủ kê vài vật dụng sinh hoạt nhưng bên trong lại cất giữ một “gia tài” đặc biệt.

Ông Nguyễn Hòa (60 tuổi) là chủ nhân của “gia tài” đó. Ông có dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Mỗi lần cười, những vết chân chim nơi khóe mắt lại hằn rõ dấu vết của thời gian.

"Gia tài" của ông Hòa là 131 giấy tình nguyện hiến máu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Hòa vui vẻ lấy ra một chồng “sổ đỏ”. Đó không phải là giấy tờ nhà đất, mà là 131 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được ông giữ gìn hơn 30 năm. Vội lấy chiếc kính ra đeo, ông cười nói: “Đây là gia tài của tôi đó”.

Theo thống kê của Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM, đến nay, ông Hòa đã hiến máu toàn phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương) 131 lần. Ông là một trong những người hiến máu tiêu biểu ở TP.HCM.

Nhắc lại cơ duyên hiến máu, ông Hòa chậm rãi kể. Năm 1994, ông thấy thông tin tuyên truyền về hoạt động hiến máu tình nguyện trên báo. Khi ấy, ông còn trẻ, chỉ nặng có 49 kg nhưng vẫn quyết định tham gia hiến máu.

Sau khi khám sức khỏe và đủ điều kiện, ông hiến 250 ml máu. “Lúc đó tôi không sợ gì hết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu máu của mình có thể giúp ai đó qua cơn nguy kịch thì nên cho đi”, ông nhớ lại.

Những giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được ông Hòa nâng niu, xem như báu vật ẢNH: HOÀI NHIÊN - THANH MAI

Trong hành trình hiến máu, có một kỷ niệm khiến ông Hòa nhớ mãi. Hơn 20 năm trước, ông đang làm bảo vệ tại một đơn vị ở phường Xuân Hòa, TP.HCM. Khoảng 12 giờ đêm, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Đầu dây bên kia báo tin có một sản phụ tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vừa sinh mổ, không may bị băng huyết nặng và đang cần gấp nhóm máu B. Trùng hợp, ông Hòa cũng mang nhóm máu này.

Không chần chừ, ông lập tức nhờ đồng nghiệp thay ca trực rồi leo lên chiếc xe máy cũ, lao thẳng đến bệnh viện. Lúc đó, ông chỉ mong đến nhanh để kịp hiến máu cứu sản phụ.

Hiến máu xong, hơn 1 giờ sáng, ông lặng lẽ quay về tiếp tục ca trực.

Mỗi giấy chứng nhận hiến máu là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái ẢNH: THANH MAI

Suốt nhiều năm hiến máu, ông chưa từng biết những người nhận máu của mình là ai. Nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn của Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM thông báo máu đã được truyền cho bệnh nhân, lòng ông lại dâng lên niềm vui khó tả.

“Tôi cho đi đâu phải để nhận lại. Người nhận máu không biết tôi là ai, tôi cũng không biết họ là ai. Chỉ cần những giọt máu của tôi giúp được ai đó là tôi vui”, ông bộc bạch.

Một trường hợp khác khiến ông không thể quên là bệnh nhân nghèo điều trị tại Viện Tim TP.HCM. Người bệnh cần mổ tim nhưng thiếu máu. Do kinh tế gia đình khó khăn, người thân cũng không đủ sức khỏe để hiến nên sau khi nghe tin, ông Hòa lập tức có mặt.

Không chỉ hiến 2 đơn vị máu, ông Hòa còn vận động thêm người quen cùng tham gia để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân. “Tôi không dám nhận mình cứu người. Tôi chỉ thấy mình có ích một chút, giúp được ai thì mừng chừng đó”, ông nói chân thành.

Trả hiếu cha mẹ, trả ơn cuộc đời

Ông Hòa dí dỏm kể, có người nghe nói ông giữ cả trăm cuốn “sổ đỏ” thì tưởng ông là “đại gia”. Nhưng lạ thay, “đại gia” này không có của cải, chỉ có cả trăm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Ông Hòa cầm chồng giấy trên tay, khẽ nâng chiếc kính lên sống mũi rồi cẩn thận đọc lại từng dòng chữ. Nhiều tờ ngả màu theo thời gian, mép giấy đã sờn màu.

“Đây là tài sản quý giá nhất của tôi. Dù không có giá trị vật chất nhưng không tiền bạc nào có thể mua được”, ông bày tỏ.

Đối với ông Hòa, hiến máu cứu người là cách trả hiếu cha mẹ, trả ơn cuộc đời ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tháng 10 năm nay, ông Hòa chuẩn bị bước sang tuổi 60, ngưỡng tuổi tối đa để hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Nhắc đến điều này, ông thoáng trầm ngâm: “Tôi tiếc lắm. Sức khỏe tôi vẫn còn tốt. Nếu còn đủ điều kiện, tôi vẫn muốn tiếp tục hiến máu”.

Không lập gia đình, ông Hòa dành nhiều năm chăm sóc cha mẹ cho đến những ngày cuối đời. Hiện tại, ông sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Trước đây, ông làm bảo vệ để mưu sinh nhưng nay chưa tìm được việc mới. Cuộc sống còn nhiều chật vật nhưng cái khó chưa bao giờ làm ông thôi nghĩ đến chuyện cho đi.

Với ông Hòa, hiến máu là một cách trả ơn cuộc đời. “Mình làm điều tốt thì cứ làm. Tôi xem hiến máu như một cách trả hiếu cha mẹ và trả ơn cuộc đời. Cha mẹ sinh mình ra khỏe mạnh, có sức khỏe thì mình góp phần giúp người khác”, ông xúc động nói.

Không chỉ hiến máu, năm 28 tuổi, ông Hòa đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Ông tâm niệm: “Đến lúc gần đất xa trời thì cũng không mang theo được thứ gì. Điều duy nhất còn lại là mình đã sống như thế nào, để khi nhìn lại mới không hối tiếc”.