Hành trình thiện nguyện của những thầy thuốc trẻ

Giữa cái nắng gắt miền Tây Nam bộ hay những cơn mưa bất chợt nơi xóm nhỏ còn nhiều khó khăn, hình ảnh các y bác sĩ trong áo blouse trắng cùng màu áo xanh thanh niên đã trở nên quen thuộc với người dân Sóc Trăng. Thành lập năm 2016 và chính thức hoạt động độc lập từ ngày 1.1.2017, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng không chỉ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em mà còn là nơi những thầy thuốc trẻ phát huy nhiệt huyết, đưa chuyên môn đến gần hơn với cộng đồng.

Tập thể đội ngũ y bác sĩ Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng ẢNH: TGCC

Gắn chuyên môn với hoạt động cộng đồng

Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng hiện có 7 chi đoàn trực thuộc, quy tụ các đoàn viên là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và viên chức trẻ. Dù công việc chuyên môn tại bệnh viện chuyên khoa luôn nhiều áp lực, lực lượng đoàn viên vẫn tích cực tham gia phong trào, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh hưởng ứng các phong trào do Đoàn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát động, Đoàn cơ sở chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên. Với các đoàn viên, học tập và làm theo lời Bác không chỉ thể hiện trong công việc hằng ngày mà còn ở tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dẫn dắt các hoạt động là chị Nguyễn Ngọc Trang, Bí thư Đoàn cơ sở, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng. Năm 2025, chị là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng trao quà trung thu trẻ em khó khăn đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: TGCC

Trong chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, các đoàn viên phát huy chuyên môn để tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những gia đình khó khăn ở vùng xa. Nhiều kỹ thuật như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết, khám mắt cũng được triển khai trong các đợt khám ngoại viện.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, Đoàn cơ sở còn thực hiện các chương trình “Vì đàn em thân yêu”, “Em nuôi của Đoàn”, “Tiếp sức đến trường”, trao học bổng, dụng cụ học tập và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại bệnh viện, các đoàn viên cũng quan tâm xây dựng môi trường thân thiện, tạo không gian vui chơi cho bệnh nhi. Năm 2022, công trình Măng non xây dựng khu vui chơi cho trẻ với kinh phí gần 10 triệu đồng. Đến năm 2026, chương trình “40 ngày tiết kiệm vì đàn em thân yêu” vận động được 7 triệu đồng từ đoàn viên, viên chức và các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Những con số từ các chương trình tình nguyện cho thấy nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Ngày 16.5.2026, trong Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, Đoàn cơ sở phối hợp khám tổng quát, thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng cho hơn 120 lượt người, khám chuyên khoa mắt cho 171 lượt và trao 71 đôi kính miễn phí.

Trước đó, năm 2023, chương trình “Thầy thuốc trẻ” đã khám, cấp thuốc cho 200 lượt người dân, trẻ em nghèo; đồng thời tổ chức các tổ y tế đến nhà thăm khám cho người cao tuổi gặp khó khăn trong đi lại. Tổng kinh phí chương trình hơn 40 triệu đồng.

Tháng 3.2026, chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Mỹ Phước tiếp tục mang dịch vụ y tế và sự hỗ trợ thiết thực đến với người dân. Chương trình cấp 120 suất thuốc miễn phí, trao 100 phần quà, 20 suất học bổng cho học sinh và 20 phần quà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí khoảng 55 triệu đồng.

Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng tổ chức khám ngoại viện trong chuỗi hoạt động chương trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2026" tại xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ ẢNH: TGCC

Để duy trì các hoạt động, Đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ, doanh nghiệp, ngân hàng và các câu lạc bộ thiện nguyện nhằm huy động nguồn lực. Sự chung tay ấy giúp các chương trình không chỉ dừng ở một đợt khám bệnh hay trao quà, mà còn mở rộng khả năng hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Các y bác sĩ đang thăm khám cho trẻ em trong chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Mỹ Phước, TP.Cần Thơ năm 2026 ẢNH: TGCC

Sống đẹp từ những việc làm cụ thể

Với đoàn viên Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, mỗi chuyến tình nguyện mang đến những trải nghiệm đáng nhớ: niềm vui của trẻ nhỏ khi nhận món quà, sự an tâm của người cao tuổi khi được bác sĩ thăm khám ngay tại nhà. Những khoảnh khắc ấy cũng nhắc họ về ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi.

Trong chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” năm 2026, các đoàn viên có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị khu vực khám bệnh, thuốc men, quà tặng, học bổng và hoạt động vui chơi cho trẻ. Đằng sau mỗi phần việc là sự góp sức của những người trẻ, mong muốn mang đến cho người dân không chỉ sự chăm sóc về sức khỏe mà còn cả sự sẻ chia.

Theo chị Nguyễn Ngọc Trang, sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà trước hết là sống có trách nhiệm với bản thân, công việc và cộng đồng; sẵn sàng chia sẻ khi người khác cần giúp đỡ, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân và giữ sự tử tế trong từng hành động.

Với người thầy thuốc trẻ, tinh thần ấy còn gắn liền với y đức, năng lực chuyên môn và thái độ phục vụ người bệnh. Chị Trang chia sẻ: “Mỗi bệnh nhân đến với Bệnh viện Sản - Nhi đều mang theo bao nỗi lo âu của cả gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc điều trị đúng phác đồ chuyên môn, chúng tôi luôn tự nhắc nhở phải biết lắng nghe, giải thích và chia sẻ. Một lời nói nhẹ nhàng, một thái độ tận tâm đôi khi cũng là liều thuốc kỳ diệu giúp bệnh nhân vượt qua cơn đau”.

Chị Nguyễn Ngọc Trang (áo xanh), Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, tham gia hiến máu tình nguyện cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức bệnh viện ẢNH: TGCC

Những nỗ lực trong công tác Đoàn và hoạt động vì cộng đồng được ghi nhận qua nhiều năm. Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, từ 2021 đến 2025; nhận nhiều giấy khen của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bệnh viện trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động Tháng Thanh niên. Đặc biệt, tập thể được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen năm 2024.

Về thành tích cá nhân, chị Nguyễn Ngọc Trang được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 và nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Sóc Trăng. Đoàn viên Trần Ngọc Lam đạt giải nhất Hội thi kể chuyện về Bác năm 2026, cùng nhiều đoàn viên đạt thành tích trong các hoạt động văn hóa, thể thao.

Với những thầy thuốc trẻ nơi đây, tinh thần tình nguyện không tách rời công việc chuyên môn mà được vun đắp từ chính trách nhiệm với người bệnh. Từ bệnh viện đến những vùng quê còn khó khăn, họ góp sức bằng kiến thức, sự tận tâm và những việc làm thiết thực, để màu áo blouse trắng và màu áo xanh thanh niên cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.



