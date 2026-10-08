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    Văn hóaSống đẹp

    Thầy thuốc về với bà con Tân Phú Trung

    Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Nhân
    Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Nhân
    (Đồng Tháp)
    Khoảng 500 người dân xã Tân Phú Trung, trong đó có người cao tuổi, lao động nặng và hoàn cảnh khó khăn, được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chương trình do hai đoàn bác sĩ thiện nguyện phường Sa Đéc và TP.HCM thực hiện ngày 27.9.

    Tháng 8.2026, phường Sa Đéc được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận danh hiệu An toàn khu. Một tháng sau, xã Tân Phú Trung cũng đón nhận danh hiệu này. Là hai địa phương cận kề, Sa Đéc và Tân Phú Trung có mối quan hệ gắn bó, thường xuyên hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chăm sóc sức khỏe người dân.

    Chia sẻ với những khó khăn của người dân Tân Phú Trung trong tiếp cận các dịch vụ y tế, ngày 27.9, đoàn y bác sĩ tình nguyện phường Sa Đéc phối hợp đoàn bác sĩ thiện nguyện TP.HCM tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại địa phương.

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 1.

    Tư vấn tặng kính mắt cho người dân

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 2.

    Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Tân Phú Trung

    Từ rạng sáng, các y bác sĩ đã có mặt, tận tình khám và tư vấn sức khỏe cho người dân. Từng bệnh nhân được kiểm tra huyết áp, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, kê đơn và nhận thuốc ngay sau khi khám. Người có nhu cầu kiểm tra đường huyết cũng được xét nghiệm tại chỗ và nhận kết quả nhanh chóng.

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 3.

    Nụ cười thân tình của hai thầy thuốc TP.HCM và Sa Đéc sau buổi khám bệnh cho người dân

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 4.
    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 5.

    Bác sĩ kiểm tra huyết áp, ân cần khám bệnh cho người cao tuổi

    Do còn ít điều kiện tiếp cận các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, khu vực siêu âm và đo điện tim luôn đông người chờ khám. Các bác sĩ liên tục làm việc, tập trung kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường về nội tạng, tim mạch, đồng thời dành thời gian giải thích, tư vấn để người bệnh hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 6.

    Bà con đến khám bệnh và dùng cơm do chùa Long Quang chuẩn bị

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 7.

    Những phần cơm được trao tận tay người dân đang chờ khám

    Trong lúc chờ đến lượt, bà con còn được nhóm thiện nguyện chùa Long Quang, đơn vị hỗ trợ cơ sở vật chất cho chương trình, nấu tặng hàng trăm suất cơm. Bếp ăn hôm ấy còn có sự góp sức của bác Hai, 83 tuổi, đến từ xã Long Thắng.

    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 8.

    Cụ bà 87 tuổi vui mừng với túi thuốc vừa nhận và chiếc kính mắt mới

    Khoảng 500 người dân đã được khám và cấp thuốc miễn phí. Nhiều người cao tuổi còn được tặng kính mắt. Với những người vốn còn khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe, món quà tuy nhỏ nhưng thiết thực, giúp họ cải thiện thị lực mà không phải thêm một khoản chi phí.

    Sau nhiều giờ làm việc, buổi khám khép lại bằng những lời cảm ơn, những nụ cười và lời hẹn ngày gặp lại giữa các y bác sĩ, tình nguyện viên với người dân Tân Phú Trung. 

    Một chuyến đi không chỉ mang theo thuốc men và sự chăm sóc y tế, mà còn nối thêm tình nghĩa giữa những địa phương cận kề.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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    Ấm áp nghĩa tình trong chuyến khám bệnh ở Tân Phú Trung - Ảnh 9.

     

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