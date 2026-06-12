Mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân vùng khó khăn

Theo đề án, BV vệ tinh được ưu tiên lựa chọn là các cơ sở y tế, trung tâm y tế ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 54 BV "hạt nhân" là các BV đầu ngành như: Bạch Mai, K, Chợ Rẫy, Việt Đức, Nhi T.Ư, Phụ sản T.Ư... sẽ trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các BV vệ tinh.

Với hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La triển khai rất tốt các kỹ thuật lọc máu chu kỳ, giúp người bệnh suy thận mạn được chăm sóc ngay tại địa phương ẢNH: THẾ ANH

Qua thực tế hỗ trợ chuyên môn các tỉnh thành từ nhiều năm qua, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết BV Bạch Mai đã ký kết hợp tác toàn diện hỗ trợ y tế tỉnh Sơn La, không chỉ chuyển giao kỹ thuật, mà mong muốn xây dựng hệ thống mạng lưới y tế từ cơ sở đến chuyên sâu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, vì "nếu y tế cơ sở không tốt thì y tế chuyên sâu xây dựng bao nhiêu cũng thiếu".

BV Bạch Mai cũng hỗ trợ y tế Sơn La phát triển một số kỹ thuật chuyên sâu để bà con được điều trị ngay tại tỉnh, hạn chế phải về T.Ư điều trị. "Với bệnh não, tim, phổi, thời gian là vàng, là sinh mạng. Các ca bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, sốc nhiễm khuẩn phải đi 6 - 8 tiếng mới lên tuyến T.Ư thì mất cơ hội điều trị", PGS-TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

