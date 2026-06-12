Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân vùng khó khăn

Nam Sơn
Nam Sơn
12/06/2026 08:04 GMT+7

Bộ Y tế đã phê duyệt đề án Bệnh viện (BV) vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu mang các dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần dân hơn; đến 2030, giảm ít nhất 20% tỷ lệ chuyển tuyến đối với các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật.

Theo đề án, BV vệ tinh được ưu tiên lựa chọn là các cơ sở y tế, trung tâm y tế ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 54 BV "hạt nhân" là các BV đầu ngành như: Bạch Mai, K, Chợ Rẫy, Việt Đức, Nhi T.Ư, Phụ sản T.Ư... sẽ trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các BV vệ tinh.

Mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân vùng khó khăn - Ảnh 1.

Với hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La triển khai rất tốt các kỹ thuật lọc máu chu kỳ, giúp người bệnh suy thận mạn được chăm sóc ngay tại địa phương

ẢNH: THẾ ANH

Qua thực tế hỗ trợ chuyên môn các tỉnh thành từ nhiều năm qua, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết BV Bạch Mai đã ký kết hợp tác toàn diện hỗ trợ y tế tỉnh Sơn La, không chỉ chuyển giao kỹ thuật, mà mong muốn xây dựng hệ thống mạng lưới y tế từ cơ sở đến chuyên sâu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, vì "nếu y tế cơ sở không tốt thì y tế chuyên sâu xây dựng bao nhiêu cũng thiếu". 

BV Bạch Mai cũng hỗ trợ y tế Sơn La phát triển một số kỹ thuật chuyên sâu để bà con được điều trị ngay tại tỉnh, hạn chế phải về T.Ư điều trị. "Với bệnh não, tim, phổi, thời gian là vàng, là sinh mạng. Các ca bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, sốc nhiễm khuẩn phải đi 6 - 8 tiếng mới lên tuyến T.Ư thì mất cơ hội điều trị", PGS-TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Tin liên quan

Loạt bệnh viện thuộc Bộ Y tế mở rộng quy mô khám chữa bệnh

Loạt bệnh viện thuộc Bộ Y tế mở rộng quy mô khám chữa bệnh

Theo Bộ Y tế, nhiều dự án trọng điểm mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh và nâng cao năng lực phục vụ người dân đã triển khai các năm qua. Năm 2026, nhiều bệnh viện (BV) công lập tuyến T.Ư sẽ có thêm các cơ sở đi vào hoạt động, trong đó BV Nhi T.Ư cơ sở 2 là công trình đầu tiên.

Ninh Bình, Thanh Hóa nâng cao năng lực truyền thông y tế

Việt Nam sẽ có trung tâm y tế đạt chuẩn 5 sao

Khám phá thêm chủ đề

dịch vụ y tế chất lượng cao bệnh viện vệ tinh Bệnh viện bạch mai Y tế cơ sở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận