Việt Nam sẽ có trung tâm y tế đạt chuẩn 5 sao

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, ban soạn thảo đang hoàn thiện dự thảo bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện, dự kiến ban hành trong tháng 6 này.

Bộ tiêu chuẩn nâng cao đã nâng cấp toàn diện tiêu chí chất lượng bệnh viện, nhiều hơn 60% các tiêu chí về an toàn người bệnh so với bộ tiêu chuẩn hiện hành.

Với tiêu chuẩn mới này, các bệnh viện sẽ quản trị rủi ro chủ động, quản trị rủi ro cấp chiến lược; phát triển văn hóa chất lượng, văn hóa an toàn người bệnh; an toàn người bệnh xuyên suốt của toàn bộ hệ thống quản trị.

TS Hà Anh Đức cho biết, tiêu chuẩn chất lượng nâng cao với các bệnh viện sẽ sớm được ban hành, đảm bảo tính khả thi ẢNH: LÊ HẢO

Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đang dự thảo yêu cầu các bệnh viện áp dụng quản trị hiện đại, dựa trên quản trị rủi ro và bằng chứng khoa học, thay thế bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện đang áp dụng.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, hiện mới chỉ có rất ít các bệnh viện tự nguyện tham gia báo cáo sự cố, báo cáo nguy cơ sai sót y khoa được phát hiện, với khoảng 200 báo cáo/năm. Trong khi, đây là dữ liệu rất quan trọng để kịp thời có giải pháp ngăn ngừa xảy ra, hoặc ngăn ngừa lặp lại với các sự cố đã ghi nhận.

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nâng cao đã được tổ chức chiều 8.6, với các đóng góp của lãnh đạo các bệnh viện nhằm đảm bảo khả thi khi áp dụng.

Ông Đức cho biết cả nước hiện có hơn 1.600 bệnh viện. Khi các bệnh viện thực hiện theo tiêu chuẩn nâng cao, giá trị hàng đầu là an toàn người bệnh. Bộ tiêu chuẩn mới cũng giúp nhân viên y tế luôn được nâng cao năng lực, đào tạo liên tục.

Với các bệnh viện, khi áp dụng tiêu chuẩn nâng cao sẽ được "hưởng lợi" rất lớn từ việc giảm tỷ lệ sai sót y khoa, từ đó giảm các chi phí khắc phục sai sót, đồng thời tăng sự tin cậy, thu hút được khách hàng quốc tế, trong bối cảnh du lịch y tế ngày càng phát triển. Dự kiến, bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện sẽ được ban hành trong tháng 6 này.

Đến 2028, Bộ Y tế sẽ làm việc với các tổ chức thẩm định chất lượng với mong muốn bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện của Việt Nam được quốc tế công nhận.

"Hệ thống khám chữa bệnh hướng đến phục vụ tốt hơn nữa cho người dân. Việt Nam sẽ có trung tâm y tế chuẩn 5 sao. Du lịch y tế đẩy mạnh, chất lượng dịch vụ y tế nâng cao thu hút khách quốc tế, đồng thời người Việt Nam không phải ra nước ngoài chữa bệnh, hệ thống y tế cam kết đóng góp cho tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế nước nhà", ông Đức khẳng định.



