Sức khỏe

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới

N.P
N.P
17/09/2025 21:10 GMT+7

Ngày 17.9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới và tổng kết, trao giải Hội thi Ứng dụng AI trong thiết kế sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe.

Sự kiện có sự tham dự của ban giám đốc bệnh viện cùng đông đảo viên chức, người lao động.

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc phát biểu khai mạc chương trình

Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: "Người bệnh đều mong muốn được điều trị hiệu quả, an toàn và phục hồi nhanh chóng. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chúng tôi xác định an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động điều trị, nghiên cứu, đào tạo và quản trị. Hệ thống quản lý chất lượng, các chỉ số an toàn được giám sát chặt chẽ, văn hóa 'không đổ lỗi, cùng học hỏi' được lan tỏa để từng nhân viên y tế hành động vì sự an toàn của người bệnh. Hưởng ứng chuỗi hoạt động Ngày an toàn người bệnh thế giới, Hội thi Ứng dụng AI trong thiết kế sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe đã cho thấy tinh thần sáng tạo, đổi mới của các đơn vị trong bệnh viện. Các sản phẩm ứng dụng AI không chỉ góp phần lan tỏa kiến thức y tế chính thống đến cộng đồng, mà còn khẳng định vai trò của công nghệ trong hỗ trợ chăm sóc và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Việc xây dựng văn hóa an toàn người bệnh là trách nhiệm của toàn thể viên chức - người lao động, cũng như cần sự đồng hành của người bệnh, người nhà và toàn xã hội. Đây chính là nền tảng để Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát triển chuyên nghiệp, bền vững và nhân văn".

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới - Ảnh 2.

Các sản phẩm poster, video, brochure và ứng dụng được vinh danh vì tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn cao trong truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng

Ảnh: BVCC

Điểm nhấn của chương trình là phần nhân viên y tế ký cam kết hành động vì an toàn người bệnh, chia sẻ các sáng kiến cải kiến góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh trên bảng Kaizen, trao giải cho các sản phẩm poster, video, brochure và ứng dụng được vinh danh vì tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn cao trong truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng. 

Nhiều sản phẩm đoạt giải sẽ tiếp tục được triển khai tại bệnh viện và trên nền tảng số, góp phần đưa tri thức y tế chính thống đến gần hơn với người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Ngày An toàn người bệnh thế giới bệnh viện đại học y dược TP.HCM AI ruyền thông giáo dục sức khỏe
