Đầu tư hàng trăm triệu USD nâng tầm y tế cơ sở vùng khó khăn

Ngày 15.9, tại Đồng Nai, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, đại diện ADB và lãnh đạo 15 tỉnh được triển khai dự án cùng dự.

Chương trình được triển khai tại 15 tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Bình Thuận, Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng), Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai), Sóc Trăng và Cà Mau, với tổng vốn 110,6 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA 88,6 triệu USD, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 12 triệu USD và vốn đối ứng trong nước 10 triệu USD.

Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực y tế tuyến xã ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chương trình gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 do sở y tế các tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ODA để xây dựng và mua sắm thiết bị; hợp phần 2 sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý.

Đến ngày 31.8, toàn bộ chương trình đã giải ngân đạt 66%. Riêng hợp phần 1 đã đưa vào sử dụng 166/273 trạm y tế xây mới (61%), hoàn thành 211/277 trạm sửa chữa, nâng cấp (76%) và bàn giao thiết bị cho 354/564 trạm (63%). Dự kiến hết năm 2025, chương trình hoàn thành 517 công trình, đạt 94% kế hoạch (xây mới 254 trạm, sửa chữa 263 trạm) và bàn giao thiết bị cho 495 trạm, đạt 88% kế hoạch.

Riêng tại Đồng Nai, giai đoạn 2020 - 2025 có 30 trạm y tế được đầu tư xây mới, 43 trạm sửa chữa, nâng cấp kèm trang thiết bị; trong đó Bộ Y tế và ADB hỗ trợ xây mới 20 trạm và cải tạo 25 trạm.

Mang lại hiệu quả thiết thực cho y tế cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng: Y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế quốc gia, cần được quan tâm đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thứ trưởng cho biết, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW (Nghị quyết 72) ngày 9.9.2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh đầu tư toàn diện cho hệ thống y tế cơ sở; tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân từ khi sinh ra đến khi mất đi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, tiến tới miễn viện phí cho toàn dân...

Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Đồng Nai nghe các bài tham luận, ý kiến của các đại biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho y tế cơ sở, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và chất lượng nhân lực y tế tuyến xã, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tham gia chương trình cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết 72 và Chỉ thị 25 đến lực lượng y tế trên địa bàn.