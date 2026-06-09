Loạt bệnh viện thuộc Bộ Y tế mở rộng quy mô khám chữa bệnh

BV Nhi T.Ư cơ sở 2 tại xã Kiều Phú (Hà Nội) đã chính thức hoạt động từ 1.6 với quy mô 300 giường, năng lực tiếp nhận 1.500 bệnh nhi khám, ngoại trú mỗi ngày. Tại đây duy trì đầy đủ các chuyên khoa cấp cứu, hô hấp, thần kinh, tim mạch, dị ứng miễn dịch… Phòng phẫu thuật được lắp đặt trang thiết bị hiện đại và đầy đủ nhân lực giỏi. Các bệnh nhi có bệnh lý phức tạp sẽ được chuyển tuyến về BV Nhi T.Ư cơ sở 1.

Sau dự án này, ngành y tế tiếp tục tập trung hoàn thiện và đưa vào sử dụng các dự án lớn là: BV Phụ sản T.Ư cơ sở 2; cơ sở 2 BV Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức. Ngoài ra, rất nhiều cơ sở sẽ được bàn giao cho các BV lớn, như: BV đa khoa T.Ư Cần Thơ tiếp quản dự án sắp hoàn thành, hiện đang triển khai đảm bảo trang thiết bị. BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng đang tiếp quản công trình lớn.

Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 chính thức hoạt động từ 1.6 ẢNH: LIÊN CHÂU

Bên cạnh đó, hàng loạt cơ sở khởi công xây dựng trong năm nay đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong đó, Học viện Y học cổ truyền có công trình hợp tác quốc tế. Đây là công trình thứ 3 trong số 3 cơ sở y tế lớn được xây dựng tại xã Kiều Phú (Hà Nội). Bộ Y tế cũng sẽ hoàn thiện pháp lý cho mô hình hệ thống BV đang có xu hướng phát triển mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc mở rộng quy mô các BV nhằm giảm tải và tăng thuận tiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở tuyến T.Ư. Hệ thống y tế phải đảm bảo ngày càng tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân và công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em với việc triển khai giải pháp, công trình thiết thực, giúp người dân đến các cơ sở y tế không còn chen lấn chờ đợi, nóng bức chật chội.