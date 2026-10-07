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    Văn hóaSống đẹp

    Phía sau dòng nước bẩn

    Bài và ảnh: Phạm Thị Ngọc Phúc
    Bài và ảnh: Phạm Thị Ngọc Phúc
    (TP.HCM)
    Nhiều năm qua, tuyến kênh rạch trên địa bàn Q.Gò Vấp (cũ) luôn rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải tồn đọng lâu ngày, gây cản trở dòng chảy và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

    Để xóa bỏ các "điểm đen" này, đội ngũ công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai đợt ra quân tổng lực nạo vét và khơi thông tuyến rạch.

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 1.

    Lặng thầm dầm mình trong dòng nước đen, đổi lấy sự trong lành cho từng con hẻm, góc phố

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 2.

    Các cô chú đội vệ sinh dọn sạch mảng cỏ dại bên bờ kênh

    Đối mặt với lòng cống ngập rác, bốc mùi nồng nặc, các công nhân phải dầm mình nhiều giờ trong dòng nước đen ngòm, kiên nhẫn dùng sào gỗ và đôi tay trần vớt từng mảng rác, cặn bùn.

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 3.

    Nụ cười rạng rỡ, lan tỏa thông điệp xanh

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 4.

    Đội lao động kiên trì dọn dẹp rác thải để trả lại dòng nước sạch cho con kênh

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 5.

    Mỗi người một tay, dọn sạch mảng rác lớn

    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 6.

    Hiện trạng ứ đọng rác thải bên bờ kênh

    Các bức ảnh ghi lại sự đối lập giữa nhịp sống đô thị phía trên và những nhọc nhằn nơi lòng kênh. Đằng sau vẻ sạch sẽ của phố phường là công việc âm thầm của những người ngày ngày dầm mình dưới dòng nước đen ngòm để vớt rác, làm sạch môi trường.

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    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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    Phía sau dòng nước bẩn - Ảnh 7.

     

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