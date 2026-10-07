Phía sau dòng nước bẩn

Để xóa bỏ các "điểm đen" này, đội ngũ công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai đợt ra quân tổng lực nạo vét và khơi thông tuyến rạch.

Lặng thầm dầm mình trong dòng nước đen, đổi lấy sự trong lành cho từng con hẻm, góc phố

Các cô chú đội vệ sinh dọn sạch mảng cỏ dại bên bờ kênh

Đối mặt với lòng cống ngập rác, bốc mùi nồng nặc, các công nhân phải dầm mình nhiều giờ trong dòng nước đen ngòm, kiên nhẫn dùng sào gỗ và đôi tay trần vớt từng mảng rác, cặn bùn.

Nụ cười rạng rỡ, lan tỏa thông điệp xanh

Đội lao động kiên trì dọn dẹp rác thải để trả lại dòng nước sạch cho con kênh

Mỗi người một tay, dọn sạch mảng rác lớn

Hiện trạng ứ đọng rác thải bên bờ kênh

Các bức ảnh ghi lại sự đối lập giữa nhịp sống đô thị phía trên và những nhọc nhằn nơi lòng kênh. Đằng sau vẻ sạch sẽ của phố phường là công việc âm thầm của những người ngày ngày dầm mình dưới dòng nước đen ngòm để vớt rác, làm sạch môi trường.