Phía sau dòng nước bẩn

Để xóa bỏ các "điểm đen" này, đội ngũ công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai đợt ra quân tổng lực nạo vét và khơi thông tuyến rạch.
Đối mặt với lòng cống ngập rác, bốc mùi nồng nặc, các công nhân phải dầm mình nhiều giờ trong dòng nước đen ngòm, kiên nhẫn dùng sào gỗ và đôi tay trần vớt từng mảng rác, cặn bùn.
Các bức ảnh ghi lại sự đối lập giữa nhịp sống đô thị phía trên và những nhọc nhằn nơi lòng kênh. Đằng sau vẻ sạch sẽ của phố phường là công việc âm thầm của những người ngày ngày dầm mình dưới dòng nước đen ngòm để vớt rác, làm sạch môi trường.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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