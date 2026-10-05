Nụ cười trẻ thơ

Với mong muốn mang đến cho các em một ngày Quốc tế thiếu nhi vui và ấm áp, nhóm S&S tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tiệc bánh kẹo và trao tặng những phần quà thiết thực. Ngoài kinh phí do các thành viên đóng góp, nhóm còn vận động mọi người chung tay ủng hộ quần áo trẻ em, tã bỉm, sữa, bánh kẹo, sách truyện, sách tô màu và đồ chơi.
Cùng tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp
Không chỉ mang đến những món quà vật chất, hoạt động còn là dịp để các thành viên dành thời gian vui chơi, trò chuyện và trao cho các em sự quan tâm. Những món quà cùng những tiếng cười đã góp phần tạo nên một ngày Quốc tế thiếu nhi đáng nhớ tại mái ấm.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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