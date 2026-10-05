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    Văn hóaSống đẹp

    Nụ cười trẻ thơ

    Bài và ảnh: Lê Nguyên Khang
    Bài và ảnh: Lê Nguyên Khang
    (TP.HCM)
    Tại Mái ấm Chúc Từ (TP.HCM), nơi đang nuôi dưỡng gần 54 em nhỏ từ sơ sinh đến 5 - 6 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm S&S đã tổ chức một hoạt động thiện nguyện nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6.

    Với mong muốn mang đến cho các em một ngày Quốc tế thiếu nhi vui và ấm áp, nhóm S&S tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tiệc bánh kẹo và trao tặng những phần quà thiết thực. Ngoài kinh phí do các thành viên đóng góp, nhóm còn vận động mọi người chung tay ủng hộ quần áo trẻ em, tã bỉm, sữa, bánh kẹo, sách truyện, sách tô màu và đồ chơi.

    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 1.

    Tổ chức hoạt động vui chơi, tạo hình bong bóng và giao lưu cùng các em nhỏ

    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 2.

    Tập thể S&S chụp ảnh lưu niệm cùng các em, khép lại một ngày thiện nguyện với nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ

    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 3.

    Các em nhỏ cùng thành viên S&S vui chơi và nhận những món quà ý nghĩa trong ngày Quốc tế thiếu nhi

    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 4.
    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 5.
    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 6.

    Cùng tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp

    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 7.

    Tập thể S&S tại Mái ấm Chúc Từ

    Không chỉ mang đến những món quà vật chất, hoạt động còn là dịp để các thành viên dành thời gian vui chơi, trò chuyện và trao cho các em sự quan tâm. Những món quà cùng những tiếng cười đã góp phần tạo nên một ngày Quốc tế thiếu nhi đáng nhớ tại mái ấm.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

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    Nụ cười trẻ thơ - Ảnh 8.

     

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