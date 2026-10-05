Nụ cười trẻ thơ

Với mong muốn mang đến cho các em một ngày Quốc tế thiếu nhi vui và ấm áp, nhóm S&S tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tiệc bánh kẹo và trao tặng những phần quà thiết thực. Ngoài kinh phí do các thành viên đóng góp, nhóm còn vận động mọi người chung tay ủng hộ quần áo trẻ em, tã bỉm, sữa, bánh kẹo, sách truyện, sách tô màu và đồ chơi.

Tổ chức hoạt động vui chơi, tạo hình bong bóng và giao lưu cùng các em nhỏ

Tập thể S&S chụp ảnh lưu niệm cùng các em, khép lại một ngày thiện nguyện với nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ

Các em nhỏ cùng thành viên S&S vui chơi và nhận những món quà ý nghĩa trong ngày Quốc tế thiếu nhi

Cùng tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp

Tập thể S&S tại Mái ấm Chúc Từ

Không chỉ mang đến những món quà vật chất, hoạt động còn là dịp để các thành viên dành thời gian vui chơi, trò chuyện và trao cho các em sự quan tâm. Những món quà cùng những tiếng cười đã góp phần tạo nên một ngày Quốc tế thiếu nhi đáng nhớ tại mái ấm.