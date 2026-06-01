Lời chúc hay, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Nguồn gốc ngày này từ đâu?

Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 6 dương lịch, cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, ngày được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Ở Việt Nam, ngày này thường được biết tới với tên gọi gần gũi là "tết thiếu nhi".

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 là dịp để cộng đồng, xã hội, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, thầy cô… thể hiện tình yêu thương dành cho các em nhỏ thông qua những lời chúc, món quà ý nghĩa.

Về lịch sử ra đời của ngày Quốc tế thiếu nhi, theo nhiều tài liệu, ngày này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử đau lòng diễn ra vào ngày 1.6.1942. Ngày này, phát xít Đức bao vây làng Lidice, Tiệp Khắc (nay thuộc cộng hòa Séc) tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. Làng Lidice không còn một bóng người.

2 năm sau, ngày 10.6.1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour-sur-Glane (Pháp) dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế đã quyết định lấy ngày 1.6 hằng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, kêu gọi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Đến năm 1955, nhiều tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới.

Ở Việt Nam, ngày 1.6 và Tết Trung thu (15 tháng 8 âm lịch) hằng năm đã thật sự trở thành ngày hội của thiếu nhi cả nước.

Mạng xã hội ngập lời chúc ngày Quốc tế thiếu nhi

Thời điểm này, mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi. Nhiều phụ huynh cũng cho biết đã dành tặng cho con những món quà ý nghĩa vào dịp này.

