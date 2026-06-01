Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lời chúc hay, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Nguồn gốc ngày này từ đâu?

Cao An Biên
Cao An Biên
01/06/2026 06:00 GMT+7

Bắt đầu tháng 6, mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Nguồn gốc ngày này từ đâu, bạn có biết?

Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 6 dương lịch, cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, ngày được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Ở Việt Nam, ngày này thường được biết tới với tên gọi gần gũi là "tết thiếu nhi".

Lời chúc hay, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Nguồn gốc ngày này từ đâu? - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6

ẢNH: AI

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 là dịp để cộng đồng, xã hội, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, thầy cô… thể hiện tình yêu thương dành cho các em nhỏ thông qua những lời chúc, món quà ý nghĩa.

Về lịch sử ra đời của ngày Quốc tế thiếu nhi, theo nhiều tài liệu, ngày này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử đau lòng diễn ra vào ngày 1.6.1942. Ngày này, phát xít Đức bao vây làng Lidice, Tiệp Khắc (nay thuộc cộng hòa Séc) tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. Làng Lidice không còn một bóng người.

2 năm sau, ngày 10.6.1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour-sur-Glane (Pháp) dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế đã quyết định lấy ngày 1.6 hằng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, kêu gọi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Đến năm 1955, nhiều tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới.

Ở Việt Nam, ngày 1.6 và Tết Trung thu (15 tháng 8 âm lịch) hằng năm đã thật sự trở thành ngày hội của thiếu nhi cả nước. 

Mạng xã hội ngập lời chúc ngày Quốc tế thiếu nhi

Thời điểm này, mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi. Nhiều phụ huynh cũng cho biết đã dành tặng cho con những món quà ý nghĩa vào dịp này.

Trên fanpage chính thức, một trường mầm non tại TP.HCM chia sẻ: "Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, nhà trường xin gửi những lời chúc yêu thương nhất đến tất cả các bé. Chúc các con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vui vẻ, có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa cũng như có một mùa hè tràn ngập tiếng cười, nhiều trải nghiệm thú vị, an toàn và hạnh phúc. Chúc các bé luôn là những bông hoa nhỏ rực rỡ của trường!".

"Nhân ngày đặc biệt này, chúng tôi xin chúc các bé luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong tuổi thơ. Chúc các gia đình các em sẽ luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc và những khoảnh khắc yêu thương bên nhau!", một tài khoản khác nhắn nhủ.

Lời chúc hay, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Nguồn gốc ngày này từ đâu? - Ảnh 2.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 là ngày cộng đồng, xã hội thể hiện tình yêu thương dành cho các em nhỏ thông qua những lời chúc, món quà ý nghĩa

ẢNH: TNO

Nickname Lê Thùy Vy bày tỏ: "Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Chúc cho các em nhỏ luôn mạnh khỏe và tràn đầy tình yêu thương với ba mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh".

"Tuổi thơ là những tiếng cười trong veo, là ánh mắt hồn nhiên và những điều nhỏ bé nhưng thật nhiệm màu. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, xin gửi đến các bé yêu những lời chúc thật đáng yêu: Luôn khỏe mạnh; Luôn vui vẻ; Hay ăn chóng lớn; Mãi giữ nụ cười ngây thơ thật hạnh phúc", một tài khoản khác chia sẻ.

Tin liên quan

Lời chúc ngày Valentine Trắng 14.3 hay, ý nghĩa và ấn tượng năm 2026

Lời chúc ngày Valentine Trắng 14.3 hay, ý nghĩa và ấn tượng năm 2026

Hôm nay là ngày Valentine Trắng 14.3. Mạng xã hội ngập tràn những lời hay ý đẹp, lời chúc ý nghĩa dành tặng cho nửa kia nhân ngày đặc biệt này.

Lời chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa

Lời chúc Ngày của mẹ 10.5 hay và ý nghĩa: Nhiều người rưng rưng khi đọc

Khám phá thêm chủ đề

ngày quốc tế thiếu nhi ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 lời chúc ngày quốc tế thiếu nhi lời chúc ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 hôm nay là ngày gì ngày 1/6 là ngày gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận