Lời chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa

Hôm nay 27.2 kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026). Theo đó ngày 27.2 hằng năm là ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay 27.2 kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026). ẢNH: AI

Đây là dịp để cả xã hội thể hiện sự kính trọng, sự biết ơn đến các y, bác sĩ, nhân viên và những người công tác trong ngành y tế đã dành hết sức lực và tài trí để cống hiến cho sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thời điểm này trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cũng dành những lời chúc đặc biệt cho các y bác sĩ, các thầy thuốc cũng như tất cả những người làm việc trong ngành y tế những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.

"Cảm ơn những hy sinh thầm lặng và trái tim đầy y đức"

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, một tài khoản đã chia sẻ lên mạng xã hội: "Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng luôn tận tâm vì sức khỏe cộng đồng.

Cảm ơn những hy sinh thầm lặng và trái tim đầy y đức. Kính chúc quý bác sĩ dồi dào sức khỏe, vững tâm với nghề và luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê". Lời chúc này cũng nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội.

"Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2! Hãy ghi nhớ và biết ơn những bác sĩ, y tá và nhân viên y tế vì sự hy sinh và công lao không ngừng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng", một tài khoản khác đăng tải lời chúc trong một hội nhóm về y tế.

"Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho cộng đồng và mong tất cả những người thầy thuốc đáng kính sẽ có thật nhiều niềm vui và luôn xứng đáng với sự trân trọng, tôn vinh của xã hội", nickname Phan Anh bày tỏ.

Nhiều lời chúc đặc biệt dành cho những người làm việc trong ngành y tế được lan tỏa trên mạng xã hội hôm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Tài khoản Duong Van đang nằm viện ở TP.HCM cũng có những dòng viết đầy tình cảm dịp 27.2: "Nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn những người trong ngành y dược luôn vui khỏe, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn trực tiếp tới đội ngũ y bác sĩ đã xử lý vết thương của tôi ổn định. Xin chân thành cảm ơn tất cả!".

Là sinh viên một trường đại học y tại TP.HCM, anh Trương Thanh Long đã dành lời chúc đặc biệt cho ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2: "Với một sinh viên y, niềm vui của mình đôi khi chỉ đơn giản là hiểu thấu đáo được một cơ chế sinh lý bệnh, biết được tại sao bệnh nhân bị cái này cái kia hay chẩn đoán đúng một ca khó. Nhưng để có được những khoảnh khắc mang tính “cách mạng” đó, là sự đánh đổi bằng hàng nghìn giờ học tập và những hôm trực trắng đêm.

Nhân ngày 27.2, mình xin chúc tất cả những người đang khoác áo blouse trắng luôn giữ được sự sắc bén trong tư duy y học thực chứng, sức khỏe thật dẻo dai để vượt qua mọi áp lực và trên hết là luôn tìm thấy niềm vui, sự tự hào trong chính công việc chữa bệnh cứu người đầy gian nan này".

Bạn có lời nhắn nhủ nào dành cho những người đang làm trong ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam đầy ý nghĩa hôm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.