Trường học tôn vinh nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955- 27.2.2025), nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT, Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai nhiều hoạt động.

Bác sĩ Huỳnh Trung Tuần (phải), nhân viên y tế Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM tham gia chống dịch trong cao điểm đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM ẢNH NVCC

Phổ biến rộng rãi ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam thông qua các kênh truyền thông của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và tôn vinh vai trò của cán bộ y tế trường học. Tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo, giáo viên và nhân viên y tế, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt mối quan hệ trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Thực hiện các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp để ghi nhận và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên y tế trường học, thúc đẩy họ tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Nhân viên y tế trường học của Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) chăm sóc cho học sinh ẢNH: BÍCH THANH

Theo Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022 đến 2025, ngành GD-ĐT TP.HCM đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025, 100% trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường nhiều cấp học có nhân viên y tế chuyên trách và có chuyên môn y tế. 100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương.

Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học như phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

Đồng thời, trong chương trình mục tiêu của Sở GD-ĐT cũng đưa ra giải pháp sẽ phối hợp Sở Y tế, các trường ĐH có đào tạo chuyên ngành y, dược, y tế dự phòng, y tế công cộng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học của ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu về công tác y tế trường học.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế trường học.