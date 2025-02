Ngày 27.2: Xúc động những bài viết về nhân viên y tế trường học

Đó là những dòng chữ xúc động của em Đặng Thị Ngọc Hà, lớp 11, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Gia Lai viết về cô Nguyễn Thị Vân, nhân viên y tế trường mình, trong cuộc thi viết "Hiểu để thương nghề nhân viên y tế trường học" vừa được Dự án An toàn cho trẻ CHIR tổ chức. Cuộc thi do bác sĩ Phan Thị Lan Viên, đồng sáng lập Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR) - Trưởng dự án An toàn cho trẻ CHIR, phụ trách nhân dịp 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Cô Chu Thị Kim Ngân, nhân viên y tế Trường mầm non Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, chăm sóc sức khỏe cho trẻ ẢNH: AN TOÀN CHO TRẺ CHIR

Những dòng chữ chân thật, xúc động

Cuộc thi được phát động cách đây 3 tuần, và được công bố giải đúng hôm nay, ngày 27.2.2025. Bác sĩ Phan Thị Lan Viên chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi cuộc thi được hưởng ứng mạnh mẽ. Rất nhiều bài dự thi được viết bởi nhân viên y tế trường học, giáo viên, phụ huynh, học sinh được gửi về. Các bài dự thi chất lượng được đăng trực tuyến nhận được hàng trăm, hàng ngàn lượt chia sẻ, tương tác. Những chia sẻ giản dị, mộc mạc, chân thành và từ mỗi bài dự thi tôi cảm nhận được vẻ đẹp của sự dấn thân, tử tế, của lòng biết ơn. Một trong những động lực để nhân viên y tế trường học trụ được với nghề cũng chính là sự hiểu để thương, trân quý của mọi người dành cho nghề và tin tưởng người làm công tác y tế học đường".

Trong số những bài dự thi được gửi về, có những bài viết dễ thương của các em học sinh. Như em Hồ Hoàng Minh, lớp 9A1, Trường THCS Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội viết về cô nhân viên y tế trường mình: "Em không thể quên được hình ảnh của cô y tế Trần Thị Thanh Hà tại Trường THCS Phúc Xá thân yêu, người mà em luôn ngưỡng mộ và rất trân trọng. Cô không chỉ là người chăm sóc sức khỏe cho chúng em mà còn là một người bạn, một người mẹ thứ hai của các học sinh... Em nhớ khi hỏi cô về lý do cô chọn nghề này, cô chỉ cười và bảo rằng: "Được giúp đỡ các em học sinh khỏe mạnh, vui đến lớp học là niềm tin hạnh phúc lớn nhất cho cô...".

Cô Trần Thị Thanh Hà, nhân viên y tế Trường THCS Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội và em Hồ Hoàng Minh, lớp 9A1, tác giả bài dự thi ẢNH: AN TOÀN CHO TRẺ CHIR

Em Đặng Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Gia Lai, viết về cô Nguyễn Thị Vân, nhân viên y tế trường mình đầy xúc động: "Ngày 27.2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam... Nếu ở các bệnh viện, hệ thống y tế xã phường thì các bác sĩ được nhận quà, được tặng hoa. Tuy nhiên có một người trong ngày truyền thống của mình vẫn lặng lẽ. Người ấy chúng em gọi với tên "cô y tế"...

"Có một điều em nhớ mãi ấy là khi cô y tế bị đau chân. Đôi chân đau, sưng vù vì bị nứt xương, sau khi được phẫu thuật thì chính cô ấy phải tự chăm sóc mình. Với đôi nạng, bước đi chầm chậm cô y tế lại tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong trường. Có ai biết rằng, ngày 20.11 cô ấy giúp trường học tổ chức ngày lễ hiến chương, còn ngày 27.2 cô lại chăm sóc mọi người như bao ngày khác. Đó chính là một sự cống hiến thầm lặng cho ngôi trường nhỏ, cho các thế hệ trẻ...", Đặng Thị Ngọc Hà viết.

Cô y tế Nguyễn Thị Vân, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Gia Lai trong bài viết của Ngọc Hà ẢNH: AN TOÀN CHO TRẺ CHIR

Tác giả Đinh Thị Trúc Yên, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, chia sẻ trong bài dự thi: "Trong ngôi trường thân yêu, có một đội ngũ thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng - những nhân viên y tế trường học. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn là những người thầy, người bạn đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành. Niềm vui lớn nhất của nhân viên y tế trường học là thấy học sinh khỏe mạnh, vui tươi đến lớp mỗi ngày. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của các em chính là động lực to lớn giúp họ thêm yêu nghề. Việc sơ cứu vết thương, chăm sóc học sinh khi ốm đau hay hướng dẫn các em cách bảo vệ sức khỏe mang lại niềm hạnh phúc giản dị nhưng ý nghĩa...".

Hay bài viết của tác giả Tạ Minh Hùng, nhân viên y tế trường học Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng rất đáng suy ngẫm: "Nghề y tế trường học là một nghề đặc biệt, yêu cầu sự tận tâm, kiên nhẫn và nhiệt huyết không chỉ vì trách nhiệm bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn vì sự chăm sóc tận tình đối với các em, những mầm non tương lai của đất nước. Tôi là một trong những nhân viên y tế trường học và với tôi, nghề này luôn là một hành trình đầy cảm xúc, từ những niềm vui nhỏ bé đến những khó khăn không thể lường trước. Một trong những niềm vui lớn nhất khi làm nghề y tế trường học chính là cảm giác giúp đỡ và chăm sóc cho các em học sinh...

Hằng ngày, tôi gặp các em nhỏ với những nụ cười tươi rói, có khi là những ánh mắt ngại ngùng khi phải khám bệnh. Những khoảnh khắc ấy đều mang lại cho tôi cảm giác phải hoàn thành công việc, dù là một việc làm rất nhỏ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Niềm vui trong nghề cũng đến từ việc giúp đỡ các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Chúng tôi là người đầu tiên phát hiện những vấn đề về sức khỏe của học sinh, từ những căn bệnh thông thường cho đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khi một học sinh hết sốt, khỏi bệnh, hoặc trở lại lớp học bình thường sau khi được chăm sóc chu đáo, tôi cảm nhận được niềm vui lớn lao trong việc mình làm...".

Nhân ngày 27.2, mong nhân viên y tế trường học được chế độ đãi ngộ tốt hơn

Cuộc thi viết "Hiểu để thương nghề nhân viên y tế trường học" đầu tiên đến từ trăn trở của của bản thân bác sĩ Lan Viên khi có duyên được đồng hành trong công tác y tế trường học và sinh hoạt trong nhóm Y tế học đường Việt Nam với hơn 800 bạn là nhân viên y tế học đường.

Cô Đào Thị Út Quyên, nhân viên y tế trường học, Trường THCS Nguyễn Tự Tân, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, trong một hoạt động tuyên truyền an toàn thực phẩm cho các em học sinh ẢNH: AN TOÀN CHO TRẺ CHIR

Bác sĩ Lan Viên trăn trở khi nhân viên y tế học đường có vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cho giáo viên, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe chủ động, hướng dẫn phòng ngừa và phát hiện sớm bất thường về sức khỏe ở các em, cũng như ổ dịch. Nhưng hình ảnh nhân viên y tế trường học vẫn mờ nhạt vì ở nhiều nơi, họ vẫn chưa được là viên chức, chỉ là nhân viên hợp đồng. Có những cơ sở giáo dục chưa có nhân viên y tế chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm.

"Tôi cảm nhận được khát khao được ghi nhận sự nỗ lực, khát khao được học tập để tốt hơn, làm được nhiều điều ý nghĩa và có ích vẫn cháy bỏng trong phần lớn những nhân viên y tế trường học - những người ít được biết đến trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và cũng như khá lặng lẽ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Những điều này thôi thúc tôi làm điều gì đó, ít nhất là động viên các bạn đồng nghiệp là nhân viên y tế trường học, cho dù nguồn kinh phí của dự án hạn hẹp", bác sĩ Lan Viên nói về lý do mình phát động cuộc thi viết này.

Bác sĩ Lan Viên tại buổi tập huấn rửa tay cho các bé mầm non trong ngày hội rửa tay ẢNH: NVCC

Nữ bác sĩ là đồng sáng lập Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR) và Trưởng dự án An toàn cho trẻ CHIR bộc bạch bản thân chị luôn mong muốn có chính sách trợ giúp nhân viên y tế học đường để họ có chức danh nghề nghiệp rõ ràng trong các cơ sở giáo dục, có phụ cấp, được xem xét các chế độ độc hại như nhân viên y tế, có mức lương phù hợp để các bạn yên tâm hơn trong công tác...

Chị cũng mong muốn rằng trong khi chờ các quyết sách từ ban ngành các cấp, mỗi đồng nghiệp y tế trường học sẽ nỗ lực phần mình, để phát triển nội lực bản thân, để tốt hơn mỗi ngày trong công việc và nuôi nấng sự an vui với nghề. Bên cạnh đó, nữ bác sĩ cũng mong có nhiều hơn các chương trình chuẩn hóa kiến thức, giúp gia tăng năng lực nhân viên y tế trường học có chiều sâu, hiệu quả để các nhân viên y tế tự tin phát huy vai trò tham mưu với ban giám hiệu trường về y tế, an toàn trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh lẫn giáo viên tại các cộng đồng trường.