Câu nói của người thầy khiến nhiều người rơi nước mắt

Vượt qua định kiến xã hội để trở thành người thầy

Có mặt ở buổi lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 vừa qua, rất nhiều thầy cô giáo trong hội trường đều lau những giọt nước mắt xúc động, trân quý khi lắng nghe tâm sự của người thầy Lê Công Sự, giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, quận 12.

Thầy Lê Công Sự - Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 ẢNH: NVCC

Thầy giáo mầm non được trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2024 bồi hồi kể: "Tôi là một giáo viên mầm non luôn theo đuổi đam mê, đó là niềm đam mê với nghề. Trước đây khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, khi chọn lựa trở thành giáo viên mầm non thì bản thân tôi, từ đầu, tôi không nhận được sự đồng tình của gia đình, người thân, bạn bè. Mọi người cho rằng tôi có suy nghĩ lệch lạc, rằng ngoài kia có biết bao nghề mà lại lựa chọn làm thầy giáo mầm non, một công việc trước giờ gắn bó với phụ nữ và hết sức vất vả và cực khổ, có những đồng lương ít ỏi, tại sao chấp nhận... Tôi phải cố gắng, nỗ lực, vượt qua định kiến xã hội để viết tiếp ước mơ của mình, trở thành một giáo viên mầm non thực thụ".

Trong suốt 9 năm vừa qua, thầy giáo mầm non Lê Công Sự luôn công tác, nỗ lực phấn đấu trong chăm sóc các bé, đạt nhiều thành tích. Như thầy giành giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 2021-2022; giáo viên dạy giỏi cấp quận 2022-2023 và 2023-2024; Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận năm 2022-2023 và 2023-2024.

Người thầy vượt qua nhiều định kiến, gặt hái nhiều thành công trong nghề ẢNH: NVCC

Thầy giáo cũng được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục 2022-2023 và 2023-2024, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố; là gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024...

Thầy Sự bộc bạch: "Bên cạnh thành công, tôi gặp những khó khăn trong chăm sóc, giáo dục các bé. Khi tôi cảm thấy chùn bước, chạnh lòng, tôi lại nhớ tới những giây phút hạnh phúc khi được vui chơi, học tập, nô đùa cùng các con. Được chăm sóc, giáo dục các con, đồng hành cùng các con trong những bước chân đầu tiên của cuộc đời mình; chứng kiến sự phát triển toàn diện của các con. Mỗi ngày đến trường, tôi nghe các con gọi một tiếng "thầy ơi" là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đó cũng là động lực để tôi viết tiếp ước mơ, cố gắng cho công tác giảng dạy của mình trong những năm sắp tới. Đứng trước hội trường này, với tất cả quý vị bên dưới, tôi muốn khẳng định rằng, tôi Lê Công Sự, mãi tự hào là thầy giáo mầm non". Sau những lời bộc bạch ấy, nhiều thầy cô giáo dưới hội trường đã rơi nước mắt. Nhiều tràng pháo tay đã vang lên không ngớt, ngưỡng mộ tình yêu nghề, sự đam mê với nghề giáo viên mầm non của thầy giáo trẻ.

Thầy Lê Công Sự khiến nhiều người xúc động tại lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 ẢNH: NVCC

"Mỗi tiết học, đứng trên bục giảng, trong tôi có cả hình bóng của mẹ và chị tôi"

Đó là lời bộc bạch xúc động của thầy Lê Văn Nam, 29 tuổi, giáo viên hóa học Trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh, TP.HCM, vừa được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024. Thầy Nam tâm sự bản thân mình chọn nghề giáo để thực hiện được ước mơ của mẹ và chị.

"Mẹ tôi học giỏi, có nhiều năng khiếu nhưng do bà ngoại quá nghèo không có tiền, nên dù có ước mơ làm cô giáo dạy văn, mẹ không thực hiện được. Chị gái tôi cũng ước mơ làm cô giáo ngoại ngữ nhưng phải bươn chải giữa dòng đời để lo cho cuộc sống gia đình... Hoàn cảnh gia đình càng khiến tôi nung nấu hơn ước mơ phải theo nghề giáo", thầy Nam kể.

Thầy giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 Lê Văn Nam cùng vợ và con gái ẢNH: NVCC

Trở thành một người thầy, thầy Nam luôn thôi thúc bản thân phải đổi mới sáng tạo trong từng tiết dạy. Thầy giáo nói với các học trò, muốn học tốt thì điều đầu tiên là "đi học phải vui, xem trường là nhà". Thầy giáo vừa được tuyên dương là Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 bộc bạch: "Mỗi tiết học, khi tôi được đứng trên bục giảng với cương vị một người thầy, trong tôi có cả hình bóng của mẹ và chị tôi".

Thầy Nam được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2021 - 2022; 2022 - 2023). Thầy được công nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp quận Bình Thạnh năm 2023 - 2024; Nhà giáo trẻ tiêu biểu quận Bình Thạnh năm 2022 - 2023.

Thầy giáo dạy hóa học là giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh nhiều đề tài đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi. Năm học 2023-2024, thầy hướng dẫn trực tiếp 10 học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu thực hiện 2 dự án đạt 1 giải nhất và 1 giải nhì cấp thành phố cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2023 - 2024 là "Bioplastic - Sản xuất các vật dụng bằng nhựa sinh học từ khoai lang, bã mía, bã cà phê" và "Toxic Productivity - cùng học sinh THPT vượt qua năng suất độc hại bằng sổ tay học tập kết hợp thử thách giới hạn bản thân".

Dự án "Bioplastic - Sản xuất các vật dụng bằng nhựa sinh học từ khoai lang, bã mía, bã cà phê" giành giải nhất cấp quốc gia trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ẢNH: NVCC

Dự án "Bioplastic - Sản xuất các vật dụng bằng nhựa sinh học từ khoai lang, bã mía, bã cà phê" đại diện cho Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tham gia Ngày hội quốc gia khởi nghiệp hồi tháng 5.2024 tại Cần Thơ và giành giải nhất cấp quốc gia trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Năm học 2023 - 2024, thầy Nam cũng là giáo viên hướng dẫn trực tiếp 4 học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu thực hiện 2 dự án đạt 2 giải ba cấp thành phố cuộc thi Nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024. Ngoài ra, người thầy còn là giáo viên hướng dẫn nhiều học sinh đạt các giải thưởng khác...