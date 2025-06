Quốc tế thiếu nhi 1.6: Thăm, tặng quà trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong các ngày 30 và 31.5, Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tân Hiệp Phát phối hợp với những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đến nhà thăm hỏi, tặng quà cho 50 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đang được công ty nhận bảo trợ tới năm 18 tuổi.

Đây cũng là năm thứ ba công ty phối hợp với báo tổ chức trao quà động viên và chúc mừng các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6. Cũng như mọi năm, công ty dành hẳn 2 ngày và chia ra làm 3 đoàn cán bộ, công nhân viên đến từng nhà trao tận tay cho mỗi trẻ phần quà là bao lì xì 500.000 đồng và 1 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi.

Bé Tăng Mộc Anh (con gái anh Tăng Nguyễn Duy An) hồn nhiên, vui mừng khi nhận sữa ẢNH: KIM PHƯỢNG

Anh Võ Lâm Khoa, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát (bìa trái), trao quà cho gia đình anh Tăng Nguyễn Duy An ẢNH: KIM PHƯỢNG

Anh Tăng Nguyễn Duy An (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang chạy xe ôm công nghệ và giao hàng, bốc vác ở chợ đầu mối để nuôi 2 con là Tăng Huyền Anh (11 tuổi) và Tăng Mộc Anh (sinh năm 2021 vào lúc đại dịch Covid-19 cao điểm, mẹ bé đã ra đi lúc vừa sinh con). Công việc của anh An vất vả cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau vì cùng lúc lo cho hai con và mẹ già trong căn nhà trọ. Khi nhận thông tin đại diện Công ty Tân Hiệp Phát đến trao quà cho các con nhân dịp tết thiếu nhi, anh đã nghỉ hẳn một buổi sáng ở nhà chung vui với các con. Anh An xúc động cho biết: "Gia đình tôi thật sự biết ơn Báo Thanh Niên đã quan tâm hai con tôi đều đặn từ gần 5 năm qua. Xin cảm ơn nhà bảo trợ Tân Hiệp Phát đã giúp đỡ, hỗ trợ bé Tăng Mộc Anh trong suốt thời gian từ khi ký kết bảo trợ đến nay. Ngoài số tiền bảo trợ hằng tháng và các dịp lễ tết, thỉnh thoảng các anh chị còn gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe và học tập của con nên chúng tôi cảm thấy rất ấm áp và được yêu thương nhiều lắm".

PV Thanh Niên (bìa phải) thăm hỏi gia đình anh Tăng Nguyễn Duy An ẢNH: T.H.P

Khi đoàn đến nhà em L.H.B.V (16 tuổi) trao quà, em vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ mình học lớp 10 mà vẫn được nhận quà ngày Quốc tế thiếu nhi. Em nói mình rất may mắn khi được sự quan tâm, hỗ trợ suốt những năm qua, giúp em đến trường như bao bạn bè khác và có cơ hội thực hiện ước mơ trong tương lai. "Em cảm ơn sự ân cần, chu đáo trong việc bảo trợ của công ty trong những năm qua, nhờ có sự hỗ trợ và quan tâm của tập thể cán bộ công nhân viên công ty mà em tự tin hơn trong học tập", em V. chia sẻ.

Chị Vũ Phương Thanh, đại sứ thương hiệu Number 1, thăm hỏi và tặng quà cho 4 em thiếu nhi tại Q.8, TP.HCM ẢNH: T.H.P

Cùng đi với đoàn trong chuyến trao quà cho các trẻ được Công ty Tân Hiệp Phát bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, anh Võ Lâm Khoa - đại diện công ty - chia sẻ: "Ngoài hỗ trợ tài chính cho các em hằng tháng để giúp các em đến trường thì công ty còn thường xuyên đến nhà thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết như tết thiếu nhi, tết Trung thu và tết Nguyên đán nhằm gắn kết sự gần gũi giữa gia đình với công ty trong việc cùng nuôi dạy, nắm bắt tâm tư tình cảm của các em. Đây là hoạt động thường niên được công ty duy trì suốt 3 năm qua nhằm đồng hành, hỗ trợ các em không chỉ về vật chất mà còn động viên tinh thần để các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống".

Cũng trong dịp này, Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng 1.230 phần quà, mỗi phần là 1 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm giúp các em có những niềm vui nho nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.